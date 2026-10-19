Югорский фильм о детях в тайге покажут на фестивале Безрукова в Москве и Петербурге
Картина «Вуся Вулаты», снятая в Сургутском районе, вошла в конкурсную программу IX Большого детского фестиваля Сергея Безрукова. Показы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге с 22 августа по 17 ноября.
В центре сюжета — двое третьеклассников, которые едут на олимпиаду по краеведению, но теряются в тайге. В непривычных условиях школьники встречают местных жителей — ханты. Их помощь, знания и понимание окружающего мира помогают детям не только справиться с испытаниями, но и по-новому взглянуть на родной край. Название фильма в переводе с хантыйского означает «Здравствуйте».
Съемки проходили летом 2025 года в Белом Яре и окрестностях Барсово. Главную роль сыграла Евдокия Колыванова — ученица 5-го «Б» класса Русскинской школы. К работе присоединился и Семён Соловьёв, ученик Белоярской школы № 1. Продюсером выступила Юлия Давыдова, режиссером — ее муж Тимур Давыдов.
Проект получил грант губернатора Югры и победил в конкурсе креативных индустрий 2024 года. Картина прошла строгий экспертный отбор и оказалась в числе 54 проектов из 16 стран. В программе фестиваля — 13 полнометражных фильмов, 16 короткометражек и 25 анимационных работ.
Полный фильм станет доступен в начале ноября. Трейлер уже можно посмотреть по ссылке.