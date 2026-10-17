Московским школьникам показали когти медведя и мансийские головоломки
В Представительстве Югры в Москве прошло просветительское мероприятие «Секреты земли Югорской», приуроченное к Году единства народов России. Столичные школьники познакомились с культурой коренных народов Севера — и не только по рассказам.
Вячеслав Кондин, эксперт этнографического музея «Торум Маа», поведал ребятам о традициях и обрядах манси. А Татьяна Тарлина, председатель родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Вотма ёх», провела интерактивное занятие. Школьники вживую увидели когти медведя и росомахи, а также уникальные деревянные игрушки-головоломки коренных народов.
Завершилась встреча чтением: ребята услышали отрывки из поэмы Ювана Шесталова о медвежьих игрищах и истории из сборника «Сказки бабушки Аннэ» мансийской сказительницы Анны Коньковой.
В Представительстве Югры отметили, что главная цель события — не просто рассказать о крае, а сформировать у подрастающего поколения глубокое уважение к этнокультурному многообразию страны и показать важность сохранения родных языков коренных народов Севера.
Полученные знания московские школьники используют для подготовки мероприятий в своих учебных заведениях. Культуру народов Севера они будут представлять через национальные игры, загадки и конкурсы.