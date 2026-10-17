Мэр Ханты-Мансийска подвёл итоги совместной работы власти, депутатов и горожан за пятилетку
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин подвёл итоги совместной работы администрации города, депутатского корпуса VII созыва и жителей.
На встрече с депутатами думы города мэр столицы Югры обсудил результаты пятилетнего периода, который стал временем серьёзных вызовов — и вместе с тем временем выверенных решений, позволивших сохранить социально‑экономическую стабильность и благополучие горожан.
Среди знаковых достижений — присвоение Ханты‑Мансийску почётного звания «Город трудовой доблести».
Важным направлением работы стало формирование комфортной городской среды: уже шесть лет подряд столица Югры лидирует в рейтинге Минстроя России как самый комфортный город страны в своей размерно‑климатической группе.
Город последовательно развивается как территория семейного благополучия. Подтверждением этому стала победа Ханты‑Мансийска в номинации «Город счастливого родительства» по итогам I Всероссийского конкурса «Семейная столица России».
Особое внимание в последние годы уделялось поддержке участников специальной военной операции и их семей. Ханты‑Мансийск стал первым городом в России, где был создан Центр поддержки семей военнослужащих. Сегодня он оказывает помощь более чем 1 600 семьям. При этом 40 семей находятся под персональным патронажем депутатов городской Думы. С начала СВО на линию боевого соприкосновения отправлено 47 рейсов с гуманитарным грузом.
По словам Максима Ряшина, главным итогом пятилетки стало формирование сплочённого городского сообщества — атмосферы большого уютного дома, где комфортно жить и растить детей.
«Благодарен депутатам за доверие, поддержку и служение людям. Спасибо всем хантымансийцам — за активность, неравнодушие и работу на благо Малой Родины. Уверен, вместе мы сделаем Ханты‑Мансийск городом счастливых людей», — подчеркнул глава города.