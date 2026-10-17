Югра представила ключевые туристические направления ЭКСПОТРЭВЕЛ‑2026
На площадке II Форума туроператоров России и Международной туристической выставки ЭКСПОТРЭВЕЛ‑2026 делегация Ханты‑Мансийского автономного округа продемонстрировала масштабный туристический потенциал региона, экспозиция привлекла повышенное внимание профессионального сообщества.
Как сообщает деппромышленности Югры, течение двух дней делегация региона знакомила гостей выставки с проектами и объектами, раскрывающими природное и культурное многообразие региона. Особый интерес вызвал стенд округа — он вошёл в число самых посещаемых на площадке.
Атмосферу Севера здесь воссоздавали с помощью аутентичных деталей: на территории экспозиции установили настоящий чум, а посетители могли примерить национальные костюмы и сделать памятный «нефтяной» отпечаток руки — интерактив, ставший одним из хитов выставки.
Важным событием деловой программы стала презентация туристических проектов Югры, прошедшая 16 октября. Регион обозначил несколько приоритетных направлений развития отрасли. Среди них — этнотуризм, позволяющий погрузиться в быт и традиции коренных народов Севера, арктические маршруты, рассчитанные на любителей экстремального и экспедиционного отдыха, а также медицинский туризм: в его основе — новый лечебный продукт, который планируется интегрировать в оздоровительные программы санаторно‑курортных комплексов.
Стенд Югры посетил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, курирующий сферу туризма. Он принял участие в интерактивах и обсудил с представителями делегации актуальные вопросы развития отрасли.
По итогам работы выставки участники делегации Югры обменялись контактами с партнёрами и наметили направления для проработки межрегионального сотрудничества.
Отметим, ряд проектов, о которых рассказывали на форуме — маршрут «Месторождение Югра», экскурсии «СибурТюменьГаза», автомаршрут и отель «Югра» — вышли в финал национальной премии Russian Traveler Awards 2026 — это дополнительно подчеркнуло их значимость на федеральном уровне.