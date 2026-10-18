В Нижневартовске учат соединять северные орнаменты с 3D-печатью
В библиотеке №1 имени Г.И. Норкина в Нижневартовске стартовал проект о традициях и современных технологиях. Первая встреча кураторов с участниками уже прошла, сообщает mvremya.ru.
Заведующая читальней Тайбат Шарафеева рассказала: участники будут изучать историю, традиции, культуру и орнаменты, а параллельно осваивать лазерную печать и 3D-принтер. Ребята научатся накладывать традиционные орнаменты и образы на одежду, мерч, предметы для дома и сувениры.
Одно из ключевых направлений — 3D-печать. Она особенно заинтересовала студентов Артура и Сергея, у которых уже есть опыт в моделировании. Артур Резцов рассчитывает узнать больше о программах для 3D-моделирования и видах пластика. Сергей Дмитриев отметил, что живет здесь всю жизнь, но о культуре в учреждениях рассказывают мало.
Второе направление — сублимационная печать, или принтование: перенос изображений на футболки, шоперы, кружки и брелоки. Участники будут создавать авторские ткани для шитья и пробовать другие форматы.
Шарафеева подчеркнула: через культуру и историю можно создавать принципиально новое. «Все новое — это хорошо забытое старое», — отметила она. На встрече показали примеры того, как предприниматели города и округа создают бренды, отталкиваясь от региональной эстетики.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Обучение продлится до мая и завершится выставкой-конкурсом, где каждый представит свои авторские разработки.