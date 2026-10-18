Артём Жога поздравил отцов Уральского федерального округа с Днём отца
Полномочный представитель президента в УрФО Артём Жога обратился с поздравлением к отцам Уральского федерального округа и вспомнил, каким отцом он был.
Полпред отметил, что отец — пример и поддержка для всей семьи, наставник, который учит не сдаваться, держать слово и отвечать за свои поступки. По его словам, отцовская любовь помогает детям обрести внутреннюю силу и жизненные ориентиры.
Артём Жога признался в поздравлении, что он не всегда был идеальным отцом: много работал и долго служил на передовой. Но он всегда старался поддерживать душевную связь с детьми, делая всё возможное, чтобы Владимир и Милана чувствовали его любовь и заботу.
«Сейчас вся страна ждёт возвращения с победой участников специальной военной операции. Многие бойцы приняли решение пойти на фронт, чтобы обеспечить мирное будущее для своих детей. И главный их оберег — это фотографии сыновей и дочерей», — добавил Артём Жога.