Руслан Кухарук поздравил дорожников Югры с профессиональным праздником
В День работников дорожного хозяйства губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил дорожников, мостовиков и строителей с профессиональным праздником. В этот же день прошла рабочая поездка главы региона в Сургут, Пыть-Ях и Нефтеюганский район.
«Дороги в Югре – это жизненно важные артерии, которые помогают развивать экономику, делают жизнь наших земляков комфортнее, а регион – привлекательнее для инвестиций», – отметил Руслан Кухарук.
В Нефтеюганском районе открыли движение по новому мосту через протоку Сингапайская. Ремонт завершили значительно раньше запланированного срока. Теперь более 20 тысяч жителей двух районов смогут безопасно передвигаться, а транспортная связь с важными промышленными объектами региона станет стабильной.
В этом дорожном сезоне в Югре завершат работы на 152 объектах, протяжённость которых составит почти 190 километров. Обновление дорожной сети проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Округ ориентируется на запросы жителей.
В Сургуте проверили ход строительства дорог на улице Ивана Шидловского (готовность 98%), улице Александра Усольцева (70%) и участке, примыкающем к улице Игоря Киртбая (91%).
В Пыть-Яхе до конца года реконструируют путепровод через железнодорожные пути. По словам главы региона, этот объект важен для города и для всей Югры. Сейчас готовность составляет 95%, и рабочее движение уже запущено.
Помимо этого, глава региона вручил награды дорожникам на месте строительства нового моста. Сургут признали лучшим муниципалитетом Югры по качеству и темпам дорожных работ в 2026 году.
«На месте строительства нового дорожного объекта вручил государственные, ведомственные и окружные награды созидателям – тем, кто обеспечивает надежную связанность территорий. Поблагодарил за ответственный труд и пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов!» – добавил глава региона.