В Югре закрыли пожароопасный сезон и напомнили о штрафах до 3 миллионов рублей

В преддверии Дня отца семьи военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО — Югре присоединились к тематическим акциям, спортивным и патриотическим мероприятиям, проводимым в регионе в честь праздника, который ежегодно отмечается в России в третье воскресенье октября.