В Югре закрыли пожароопасный сезон и напомнили о штрафах до 3 миллионов рублей
С 1 октября в регионе официально завершён пожароопасный сезон. Он стартовал 25 апреля, и за это время в регионе провели масштабную профилактику. Результатами работы поделились в социальных сетях МЧС Югры.
Специалисты проинформировали более 147 тысяч человек, распространили свыше 177 тысяч агитационных материалов и провели около 200 встреч с жителями.
В рейдах участвовали сотрудники МЧС, представители местного самоуправления и добровольцы. Беспилотники провели 33 вылета и обнаружили 4 нарушения. Административные комиссии провели 1669 рейдов, возбудили 58 дел и составили 240 протоколов. Штрафы составили 345 тысяч рублей.
В МЧС напомнили, что нарушения влекут за собой серьёзные последствия. Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей, а для организаций — от 300 до 400 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются до 20 тысяч рублей для граждан и до 800 тысяч рублей для юридических лиц.
Если огонь наносит ущерб чужому имуществу на сумму от 250 тысяч рублей, виновному грозит уголовная ответственность по статье 168 УК РФ. За поджог леса предусмотрены штрафы от 300 тысяч до 3 миллионов рублей или лишение свободы.
«Несмотря на завершение сезона, сотрудники экстренных служб призывают жителей не терять бдительности. Большинство возгораний происходит по вине человека. Соблюдение правил обращения с огнём — гарантия сохранения природы региона и безопасности ваших близких», — добавили в МЧС.