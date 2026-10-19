В Югре семьи росгвардейцев отметили День отца спортивными и тематическими мероприятиями
В преддверии Дня отца семьи военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по ХМАО — Югре присоединились к тематическим акциям, спортивным и патриотическим мероприятиям, проводимым в регионе в честь праздника, который ежегодно отмечается в России в третье воскресенье октября.
В рамках культурных мероприятий международной медиашколы «Сербия. Россия. Югра», проходящей в эти дни в Ханты-Мансийске, в гости к многодетной семье Павла и Натальи Зотеевых пришла делегация из Сербии. За дружеской беседой участники проекта узнали о семейных ценностях и рецептах выстраивания отношений разных поколений.
Супруги Зотеевы воспитывают пятерых детей — трех дочерей и двух сыновей. В свободное от службы время прививают им любовь к спорту, ведут активный образ жизни, участвуют во всероссийских и окружных конкурсах.
В нижневартовской школе №19 росгвардейцы приняли участие в семейной спортивной эстафете «Папа может». Отцы вместе с детьми соревновались в беге с препятствиями, метании мяча и перетягивании каната. Завершились состязания командной игрой в волейбол.
«Участие вместе с детьми в спортивных состязаниях, патриотических мероприятия, акциях помогает выстраивать более теплые, дружеские отношения между родителями и подрастающим поколением, лучше понять друг друга, поддержать в семье атмосферу дружбы и взаимопонимания», - отметили участники праздника.
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