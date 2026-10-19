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Фото: пресс-служба губернатора Югры

Помощь детям станет быстрее: в Югре усиливают профилактику социального сиротства

19.10.2026

В Югре обновили порядок работы органов опеки по выявлению детей, чьи права и законные интересы нарушены. Новые правила призваны ускорить оказание помощи семьям, повысить эффективность работы специалистов и усилить профилактику социального сиротства.

Решение приняли на заседании правительства автономного округа под председательством губернатора Руслана Кухарука.

Работу специалистов разделят на два направления. Если информация о неблагополучии поступит из кровной семьи, первичное обследование и оказание помощи организует Агентство социального благополучия населения. Если нарушения выявят в семье, где ребёнок находится под опекой или на воспитании у приёмных родителей, органы опеки проведут внеплановую проверку условий его жизни.

Ещё одно нововведение — цифровизация процессов. Благодаря интеграции с федеральными информационными системами социальные работники смогут оперативнее получать сведения о семье: её составе, доходах, а также обучении ребёнка в школе. Это позволит сократить количество бумажных запросов и быстрее оценить ситуацию.

Обновлённый порядок направлен на то, чтобы специалисты могли своевременно выявлять проблемы и оказывать необходимую поддержку. Чем раньше семья получит помощь, тем больше возможностей предотвратить кризисную ситуацию и защитить интересы ребёнка. 

ugra-news.ru

19.10.2026

19.10.2026