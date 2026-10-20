Более 300 ветеранов и людей с инвалидностью в Югре получают две пенсии от регионального Отделения Социального фонда России
Некоторые категории граждан имеют право на две пенсии сразу. Например, участники Великой Отечественной войны или люди, ставшие инвалидами вследствие военной травмы. Им доступны и государственная пенсия по инвалидности, и страховая пенсия по старости. В настоящий момент 337 жителей Югры получают одновременно две пенсии в рамках действующего законодательства.
Категории граждан, имеющих право на одновременное получение двух пенсий:
- участники Великой Отечественной войны и лица, награждённые знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя» или «Житель осаждённого Сталинграда», могут получать одновременно государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости по достижении пенсионного возраста и при наличии требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента;
- граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, могут получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости при соблюдении условий по стажу (15 лет) и требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента (30 ИПК в 2025 году).
- родители военнослужащих, погибших или умерших вследствие травм, полученных в ходе службы, могут получать государственную пенсию по случаю утраты кормильца и страховую пенсию по старости (инвалидности), социальную пенсию по старости (инвалидности) или пенсию за выслугу лет (по инвалидности);
- лица, пострадавшие от радиации (чернобыльцы) могут получать государственную пенсию по инвалидности, как пострадавшие от аварии на ЧАЭС, и страховую пенсию по старости при соблюдении условий по стажу и при наличии требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента.
- супруги лиц, состоявших в добровольческих формированиях и погибших при исполнении обязанностей, могут получать государственную пенсию по потере кормильца и другие виды назначенных государством пенсий, за исключением аналогичных пособий по причине смерти кормильца;
- бывшие военнослужащие (за исключением граждан, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) могут получать пенсию за выслугу лет или по инвалидности для военнослужащих и страховую пенсию по старости (за вычетом фиксированной выплаты).
- бывшие федеральные госслужащие могут получать пенсию за выслугу лет и долю страховой пенсии по старости, установленную к пенсии за выслугу лет.
Ознакомиться с подробным списком категорий граждан, обладающих правом на две пенсии, можно на официальном сайте Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/pensions/dve_pens/
Для оформления выплат необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по ХМАО - Югре или подать заявление через портал госуслуг.
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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