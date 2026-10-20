Фестиваль языков народов Севера: в Петербурге наградили авторов лучших этнокультурных проектов
15 октября в Санкт‑Петербургском Доме национальностей состоялась VII конференция «Фестиваль языков народов Севера» на тему «Языковое многообразие и единство народов России». Участники посетили открытые лекции и панельные дискуссии, а также стали свидетелями вручения премии «Наследие» за вклад в сохранение языков и культуры народов Севера.
Премия «Наследие» вручается в пяти номинациях за проекты, направленные на сохранение, развитие и популяризацию языков коренных малочисленных народов Севера. Конкурс проводится второй год подряд и главная его цель - поддержать интересные инициативы, повысить престиж таких проектов и помочь распространить лучшие практики. Организаторами совместно выступают Представительство Ямало‑Ненецкого автономного округа в Санкт‑Петербурге и АНО «Центр «Арктические инициативы».
В этом году на премию «Наследие» поступило 27 заявок. По итогам отбора жюри выявило победителей в нескольких номинациях. Рустам Романенко, генеральный директор АНО «Центр «Арктические инициативы», отметил ценность связки традиций и технологий: как цифровые проекты органично дополняют классические форматы – от кукольного театра до учебных пособий. С победой лауреатов поздравил Александр Палагин, руководитель Представительства ЯНАО в Санкт‑Петербурге. Он особо подчеркнул, что поддержка инициатив по сохранению родных языков – важный вклад в культурное наследие страны.
В номинации «За популяризацию языков коренных малочисленных народов Севера среди детей до 12 лет» лауреатом премии «Наследие» стала Алиса Неркахы – педагог дополнительного образования и руководитель проекта. Её кукольный театр на ненецком языке «Лэ”мороко» помогает детям осваивать разговорную речь, расширять словарный запас, а также знакомиться с культурой и традициями ненецкого народа.
Алиса Дмитриевна свободно владеет ненецким языком – говорит и читает на нём. Она автор проектов‑победителей грантовых конкурсов муниципального, регионального и федерального уровней. Воспитанники педагога регулярно занимают призовые места в конкурсах и фестивалях, посвящённых сохранению и популяризации ненецкого языка.
Следующий проект «Зов Земли» доказал: культуру кочевых народов можно сделать по-настоящему близкой и интересной для молодёжи. За восемь лет работы инициатива Алины Бакировой превратилась в значимую площадку диалога: более 200 проведённых мероприятий, разноформатные активности – от камерных мастер‑классов до крупных фестивалей – и широкая география охвата: Санкт‑Петербург, Москва и другие регионы России.
Особую роль играют кинопоказы на легендарной площадке «Ленфильма» и работа Центра межнационального согласия в Петербурге – юрты, которые стали не просто локацией, а символом открытого диалога. За этот вклад Алина Валерьевна признана победителем в номинации «За популяризацию языков КМНС среди подростков и молодёжи 13–25 лет».
Платформа «Голоса народов России» – это не просто архив сказок, а бережная фиксация живого языка. За этот подход в номинации «Лучший цифровой проект» награждена Мария Стаценко, директор АНО «Идеи и смыслы» и продюсер креативных инициатив.
Сила проекта – в совместной работе. Над каждой сказкой работают носители языка, филологи и представители национальных культур. Благодаря этому сохраняется не только текст, но и интонация, ритм, особенности произношения. Платформа даёт бесплатный доступ к 50 аудиозаписям: 25 сказок на национальных языках и их переводы на русский. Это простой способ вернуть сказку в семейные будни.
Первый учебник мансийского языка для иностранцев, и он уже в открытом доступе. В номинации «Лучший научный проект» награду получила Тамара Мерова: журналист, редактор газеты «Луима сэрипос» и хранительница сыгвинского диалекта мансийского языка.
Учебное пособие «Лылынг латынг» («Живой язык») помогает осваивать язык через живые диалоги, практические задания и словари. Книга содержит 15 глав с упражнениями, и самое важное: учебник можно свободно использовать онлайн, так что мансийский язык становится ближе для всех.
В номинации «За особые заслуги» награждена Нина Глебовна Вейсалова – общественный деятель и эксперт в сфере национальной политики. Более 30 лет она работает в общественном движении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.
По образованию Нина Глебовна – учитель эвенкийского языка и литературы, но её профессиональный путь связан с муниципальной и государственной службой. Ключевым направлением работы является защита прав и интересов коренных народов: взаимодействие с органами власти, сопровождение обращений, участие в разработке мер поддержки и сохранении традиционного образа жизни. Её опыт позволяет выстраивать диалог между сообществами, органами власти и профильными институтами. Среди её наград – благодарственное письмо Президента России, знак МИД России «За взаимодействие с МИД России» и медаль «За верность Северу».
За каждым победителем в номинациях – годы труда, любовь к своему народу и вера, что язык будет жить. Пусть эти истории вдохновляют и других создавать проекты, которые сохраняют наше общее наследие.
Тамара Мерова