В Югре встретили участников программы «Муравьёв-Амурский 2030»
В регионе стартовала федеральная программа «Муравьёв-Амурский 2030». Этот годовой проект включает девять модулей, которые проходят в регионах Дальнего Востока, Арктической зоны, Москве и Китае.
Участники стажируются в разных органах власти, разрабатывают прикладные проекты, изучают особенности регионов, историко-культурное наследие и основы востоковедения, а также укрепляют патриотические ценности.
Основная цель пятого модуля — поддержка традиционных отраслей коренных малочисленных народов. С 19 по 23 октября студенты из Сахалинской, Омской и Иркутской областей, Чукотского и Ханты-Мансийского автономных округов проходят практику в районной администрации, работают над проектами и знакомятся с историей и культурой этой территории.
«Такой формат позволит гостям не просто познакомиться с территорией, а по-настоящему прочувствовать её колорит, погрузиться в богатое наследие и увидеть, как традиции сочетаются с современными возможностями для развития», — отметили в администрации Белоярского района.
Программа «Муравьёв-Амурский 2030» стартовала в 2022 году. Её организовали Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», Московская школа управления «Сколково» и Дальневосточный федеральный университет. Это годовая образовательная программа с последующей двухлетней стажировкой в госорганах и институтах развития Дальнего Востока и Арктики. Её цель — подготовить управленцев для работы в одном из самых динамично развивающихся регионов страны. В Департаменте госслужбы и профилактики коррупции Югры подчёркивают: участие региона в программе — важный вклад в кадровую политику России.
Как сообщили в официальных социальных сетях программы, курсанты в Нефтеюганском районе изучали практические аспекты развития традиционного хозяйства коренных малочисленных народов Севера. Они рассматривали доступность государственной поддержки, законодательные ограничения и возможности выхода местных производителей на новые рынки.
В Пойковском курсанты посетили кооператив «Волна». Это семейное предприятие, которое занимается производством продукции из рыбы и ягод. Они познакомились с опытом местных предпринимателей и обсудили перспективы расширения рынков сбыта. Представители кооператива подчеркнули необходимость дополнительной поддержки для продвижения продукции на маркетплейсы и в торговые сети.
Результаты встреч станут основой для дальнейшей проектной работы. Группа курсантов должна разработать решения, которые помогут сделать меры поддержки более доступными, создать условия для развития местного предпринимательства и сохранить традиционные виды хозяйствования коренных народов Югры.