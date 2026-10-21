Молодежь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приглашают поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку

20 октября в Ханты-Мансийске на площадке этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» состоялось открытие выставки «Охотничий промысел сосьвинских манси». Свою экспозицию представил этнографический парк-музей «Найотыр Маа» из посёлка Сосьвы Берёзовского района.

