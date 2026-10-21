«Найотыр Маа» в столице Югры
20 октября в Ханты-Мансийске на площадке этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» состоялось открытие выставки «Охотничий промысел сосьвинских манси». Свою экспозицию представил этнографический парк-музей «Найотыр Маа» из посёлка Сосьвы Берёзовского района.
В этом году «Найотыр Маа» отмечает 35-летие. Он был основан 30 августа 1990 года по инициативе Анфисы Михайловны Хромовой – представительницы народа манси, преподавателя русского и мансийского языков, она стала его первым директором. Официальное открытие состоялось в 1991 году.
«Было утверждено штатное расписание, включающее шесть единиц: директором музея стала сама Анфиса Хромова, были назначены научный сотрудник, два смотрителя и два сторожа. Первым научным сотрудником музея был Николай Михайлович Садомин, который также занимался сбором мансийского фольклора и стал важной фигурой в развитии музейной экспозиции», – сказала Светлана Немкова директор парка-музея «Найотыр Маа».
Директор этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» Елена Федотова, рассматривая экспонаты, отметила, что они уникальны. Например, ловушек, как у сосьвинских манси, она никогда не видела.
Выставка «Охотничий промысел сосьвинских манси»
Охотничий промысел у сосьвинских манси был разнообразным: охотились и на пушного зверя, и на водоплавающую птицу. На выставке гости узнали, какие снасти использовали для охоты на водоплавающих птиц. Среди них ногавка, чучело утки-черняди (турпана) и полукольца для подсадной утки. Каждое приспособление играло свою роль, а вместе они помогали охотнику добывать дичь на озере. Экспозиция позволила увидеть, как был устроен традиционный промысел.
Письма с фронта
Ефим Данилович Хозумов, уроженец деревни Хурумпауля, участник Великой Отечественной войны. Он ушёл на фронт в 1941 году, участвовал в обороне Ленинграда и погиб в 1944 году под Нарвой. Его письма к матери и трём младшим сёстрам – Елене, Анне и Анастасии, написаны на мансийском языке и потому не подверглись военной цензуре.
Письма хранила его сестра Анна, а затем её дочь Клавдия в 2005 году передала их в музей.
«В этих письмах говорится о том, как он сильно скучал по родному краю, по маме, по семье, очень переживал за своих родных, потому что годы Великой Отечественной войны и в тылу были очень тяжёлыми», – отметила директор музея «Найотыр Маа» Светлана Немкова.
В течение трёх дней гости Ханты-Мансийска имеют возможность познакомиться с деятельностью этнографического парка-музея «Найотыр Маа», посетить мастер-классы по изготовлению традиционной куклы-акань, выставку охотничьих промыслов, а также увидеть письма, написанные на мансийском языке.
Проект «Большое путешествие» объединяет музеи Югры и помогает жителям округа ближе познакомиться с богатым этнокультурным наследием региона.
Галина Дунаева