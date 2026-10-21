Как спасти человека в тайге и в мороз, обучили молодежь коренных народов медики скорой Сургута
В деревне Русскинской Сургутского района специалисты скорой медпомощи (СМП) Сургута провели выездной мастер-класс по первой помощи для школьников, учителей и представителей коренных народов.
Инструкторы Сургутской станции скорой медицинской помощи Сергей Киселёв, Регина Образцова и Гаджи Алибеков на практике обучили навыкам оценки состояния пострадавшего, остановке кровотечения, действиям при травмах, ожогах и потере сознания, отработали алгоритм сердечно-легочной реанимации, сообщил подробности занятий глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.
Особое внимание участников мастер-класса обратили на скорую помощь при переохлаждении и обморожении, что актуально именно на севере. Инструкторы на моделях показали, как правильно использовать подручные материалы, утеплить пострадавшего, организовать перевязку и безопасно переместить человека до прибытия медицинской помощи.
«Обучение адаптировали к условиям жизни в тайге и на стойбищах, где навыки первой помощи могут оказаться решающими. Сургутская СМП планирует проводить выездные мастер-классы и в других отдалённых поселениях района», – сообщил Роман Паськов, а также напомнил, что в Югре можно пройти бесплатное обучение первой помощи, записавшись на курсы по ссылке: https://tis.admhmao.ru/landing-reestr/