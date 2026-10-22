До 1 декабря 2026 года жителям Югры нужно заплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год. Об этом на пресс-конференции в РИЦ “Югра” рассказала заместитель руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Ирина Мусийчук.