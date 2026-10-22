Для участников из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры продолжается регистрация на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
Продолжается прием заявок на участие в Х сезоне Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». На данный момент к проекту уже присоединились более 120 тысяч человек, порядка 450 из них – студенты вузов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В юбилейном X сезоне студентам доступно 68 направлений, причем один участник может подать заявки на неограниченное количество дисциплин. Молодые люди смогут проверить себя в любых интересных сферах – от авиастроения и разработки беспилотных воздушных систем до международных отношений, биоинженерии и биоинформатики.
«Каждый год олимпиада «Я – профессионал» собирает сотни тысяч регистраций от студентов. На участие в X сезоне уже поступило более 520 тысяч заявок. Молодежь приходит за возможностью попробовать себя в настоящей профессии: решить задачи, с которыми на практике сталкиваются специалисты из разных сфер. Платформа «Россия – страна возможностей» создана для того, чтобы такие возможности были доступны каждому, и олимпиада как один из ее проектов помогает студентам со всей страны начать карьеру и реализовать свой потенциал», – сказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
На сегодняшний день от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило 1 822 заявки. Для участия необходимо подать заявку на сайте до 10 ноября.
После завершения регистрации участников ждет отборочный этап, который пройдет с 13 по 29 ноября. Конкурсантам предстоит выполнить практико-ориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных партнеров олимпиады.
«Узнать региональный рынок труда, протестировать себя и понять, каких навыков не хватает, – с этого может начаться путь к любимому делу. Олимпиада «Я – профессионал» дает молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры такую возможность через решение реальных задач работодателей. По промежуточным итогам регистрации на X сезон больше всего заявок в регионе поступило от обучающихся Югорского государственного университета (154 человека), Сургутского государственного университета (97) и Нижневартовского государственного университета (65). Для нас важно, чтобы ребята увидели, как применить свои знания и найти дело по душе в своем регионе», – считает руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.
Заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года. Финалисты олимпиады получат денежные премии, льготы на поступление в вузы и стажировки в компаниях-партнерах.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.