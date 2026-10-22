В Югре 7 120 родителей получают выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью от регионального Соцфонда
Размер выплаты с учетом районного коэффициента 1,5 составляет 17 344,80 тысяч рублей. Кроме родителей такую же сумму получают лица, оформившие уход за ребёнком с инвалидностью или инвалидом с детства 1 группы и опекуны или попечители.
Родителям и опекунам выплата назначается на весь период инвалидности. Лицам оформившим уход необходимо ежегодно продлевать выплату на новый срок. Для этого новое заявление нужно подать до истечения 12 месяцев (с месяца подачи предыдущего заявления). Например, если вы подали заявление 11.10.2026, то следующее нужно отправить до 30.09.2027. Иначе выплата будет прекращена с первого числа следующего месяца.
«Право на выплату возникает при соблюдении нескольких условий. Ухаживающий должен быть трудоспособным, проживать на территории России, не работать и не получать пенсию или пособие по безработице. Для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей сделано исключение: им разрешено работать неполный день. Кроме того, если уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы осуществляют несколько человек, ежемесячная выплата будет назначена только одному из них», - рассказала управляющий Отделения СФР по ХМАО-Югре Ольга Галюк.
Периоды ухода засчитываются в страховой стаж. За каждый год начисляется 1,8 пенсионных коэффициентов. Это позволяет ухаживающим лицам не терять возможность формировать свои пенсионные права.
Подать заявление можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения Социального фонда России по ХМАО-Югре.
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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