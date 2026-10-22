Югорчане получили налоги на 4,6 миллиарда рублей за 2025 год
До 1 декабря 2026 года жителям Югры нужно заплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год. Об этом на пресс-конференции в РИЦ “Югра” рассказала заместитель руководителя УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Ирина Мусийчук.
Сводные налоговые уведомления уже получили более 800 тысяч налогоплательщиков округа. Общая сумма начислений за 2025 год превысила 4,6 миллиарда рублей. Основная часть приходится на транспортный налог и налог на имущество физических лиц, меньшая — на земельный. Около 40 процентов суммы уже поступило в бюджет.
Большинство югорчан — более 90 процентов — получают уведомления в электронном виде через личный кабинет или портал госуслуг. В этом году появилась возможность смотреть сводное уведомление на едином портале государственных услуг.
«Когда обращаются в операционный зал и говорят, что это мошенническая рассылка, нет, всё верно, нужно зайти на единый портал государственных услуг, в категорию уведомлений или, как мы говорим, в звоночек. Посмотреть информацию о начисленных суммах, спуститься ниже, посмотреть сводное налоговое уведомление. В личном кабинете также налогоплательщики могут увидеть свое имущество, свои начисления и произвести оплату», — добавила Ирина Мусийчук.
Налог начисляют по объектам, зарегистрированным в органах до даты снятия с учёта. Если имущество продано, налог рассчитают пропорционально времени владения. По НДФЛ в уведомлении выделен отдельный блок. Если доходы превышают 2,4 миллиона рублей, применяется прогрессивная ставка. Доходы группируют по видам выплат: от работодателя, от банков и отдельно северные надбавки или выплаты участникам СВО.
«Часто возникает вопрос: «Я машину продал по генеральной доверенности». Сразу скажу, пока вы не сняли в органах ГИБДД транспортное средство, оно будет отображаться в налоговом уведомлении. Это касается и земельных участков, и объектов недвижимости, которые должны быть сняты в органах Росреестра. Если вы понимаете, что в уведомлении действительно нет какого-то объекта или, наоборот, он неправомерно указан, нужно обратиться в налоговый орган. Либо через личный кабинет, сайт налоговой службы, обратиться в МФЦ», — отметила спикер.
Проценты по вкладам облагаются налогом, но государство предусмотрело необлагаемую сумму — 210 тысяч рублей. Всё, что выше, включается в уведомление. Порог ежегодно может меняться, поскольку зависит от ставки рефинансирования Центробанка. Доходы по вкладам считают по дате выплаты процентов и суммируют по всем банкам.
Изменения по имущественным налогам незначительные. Налог на имущество и земельный налог относятся к местным, поэтому льготы и ставки устанавливают муниципалитеты. Транспортный налог — региональный. Много льгот предусмотрено для участников СВО и членов их семей. По земельному налогу им предоставляется вычет на 600 квадратных метров, есть преференции и по транспортному налогу. Если льгота не заявлена, нужно обратиться в налоговый орган с документами, чтобы её учли за 2025 год.
«Налоги, ставки и льготы могут меняться от территории. Уже много лет действует сервис Федеральной налоговой службы. Справочная информация, ставки, налоги и льготы по каждому муниципальному образованию, региону можно зайти и посмотреть. К примеру, вы счастливый обладатель квартиры в Санкт-Петербурге и вы относитесь к категории пенсионеров. Вы хотите знать, есть там какая-то льгота для вашей категории или нет. Или, к примеру, у вас многодетная семья, и для этой категории очень многие муниципальные образования предоставляют льготы, можно зайти на этот сервис и убедиться, есть ли льготы для той или иной категории», — рассказала спикер.
Если человек не согласен с начислениями, ему советуют изучить уведомление и обратиться в налоговый орган. Ирина Мусийчук отметил, что уведомление не направляется, если сумма налога меньше 300 рублей. В этом случае её начислят, но не отправят до истечения трёх лет. Не включают в уведомление и объекты со 100-процентной льготой.
Несовершеннолетние тоже платят налоги, если на них зарегистрировано имущество. Обязанности исполняют родители или опекуны. За 2025 год налоги начислили 59 тысячам несовершеннолетних на сумму около 38 миллионов рублей. Как отметила спикер, родителям стоит проверять наличие задолженности заранее, особенно если ребёнок участвует в конкурсах или претендует на грант.
«Безусловно, есть категория налогоплательщиков, которые имеют задолженность. Для них самое первое, что негативно сказывается, — идет начисление пени. Пеня идет пропорционально расчету ставки рефинансирования, это достаточно большая дополнительная нагрузка на налогоплательщика, но и следующие меры — это взыскание задолженностей. С прошлого года действует внесудебный порядок урегулирования задолженностей с физических лиц, мы имеем право взыскивать задолженность со счетов физических лиц. Будут приостановлены операции по счетам физического лица в банках. Не нужно допускать этих мер и производить оплату налогов в установленные сроки», — рассказала Ирина Мусийчук.
В прошлом году более 97 процентов налогоплательщиков оплатили налоги в срок. В налоговой надеются, что этот год не станет исключением.