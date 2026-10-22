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Фото: страница Руслана Александрова | VK

В Арктической зоне Югры построят детский образовательный центр «Номтынг Манквла» – «Мудрая сова»

22.10.2026

Этапы строительства этнического объекта для детей обсудили в администрации Березовского района.

Как сообщил глава района Руслан Александров, это будет аутентичное строение из цельных брёвен.

«Главная цель — сделать работу нашего легендарного детского этнического стойбища «Мань Ускве» (которому в этом году 32 года, и через него прошло более 4 000 детей) круглогодичной. Все эти годы возглавляет данное детское стойбище профессионал своего дела, уважаемая мной Любовь Павловна Стаканова», – пояснил Руслан Владимирович.

Этап проектирования центра был в 2025-м, в текущем году получили заключение госэкспертизы, в августе заключили муниципальный контракт на строительство. Сдать объект в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2027 года.

В центре «Номтынг Манквла», по словам главы района, дети будут изучать традиционные ремёсла, в том числе в гончарной мастерской, родные языки и обычаи, а также кулинарное искусство финно-угорских народов. Для этих целей спроектировали ремесленный дом, сумьях и навес для традиционных печей (нянь кур).

В настоящее время уже очистили территорию, проведя демонтаж старых зданий, заложили основание под фундамент, начали его бетонирование.

Все материалы завезены, работы идут по графику.
 

ugra-news.ru

22.10.2026

22.10.2026