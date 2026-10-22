Депнедра Югры запросили у Минприроды РФ возможность увеличить сроки охоты на медведей
В Югре падает интерес к охоте на медведя, но растет спрос на добычу волка, специалисты связывают это с изменениями в законодательстве.
Вопрос о привлечении охотников к добыче медведя обострился в нынешнем летнем сезоне, когда хищники стали часто выходить к людям и разгуливать в границах населенных пунктов региона. Были отмечены агрессивное поведение, нападения на автомобили и прочие опасные инциденты.
Ранее инспекторы природных парков Югры предупредили югорчан о «большом нагуле» медведей перед спячкой.
В эфире телеканала «Югра» начальник Управления по использованию объектов животного мира Депнедра и природных ресурсов Югры Николай Пащенко рассказал, на каком этапе к решению ситуации привлекаются охотники:
«Как только поступает сообщение о выходе медведя к населенным пунктам, департамент в оперативном порядке направляет эти сведения в полицию и муниципальным властям, для принятия мер, направленных на устранение угрозы. Со своей стороны, в течении дня после сообщения, нами принимается решение о регулировании численности зверя. В случае необходимости департамент привлекает охотников и выдаёт им разрешение на добычу медведя и обследование прилегающей территории».
Но в последнее время, по его словам, наблюдается спад на «медвежью» охоту, хотя, к примеру, добыча волка остается популярным видом охотничьих занятий.
«Связано это с изменением в 2025 году законодательства в части сокращения сроков охоты, который теперь составляет всего 30 календарных дней. Департамент направил в адрес Министерства природных ресурсов РФ предложение по внесению изменения сроков охоты в сторону увеличения», – сообщил Николай Пащенко.