Проверить себя на знание народов России: в Югре пройдет «Большой этнографический диктант»
С 3 по 12 ноября 2026 года жители Югры смогут присоединиться к XI Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Проверить свои знания о народах России можно будет как на специальных площадках, так и онлайн — из любой точки, где есть интернет.
Впервые диктант прошел в 2016 году. С тех пор акция стала международной. Ее цель — не только оценить, насколько хорошо граждане знают культуру и традиции народов, живущих в России, но и привлечь внимание к сохранению межнационального мира.
Как отметила заместитель директора — начальник Управления массовых коммуникаций департамента внутренней политики Югры Дарья Давыдова, аудитория акции растет год от года.
— Главная цель — оценка уровня этнографической грамотности жителей нашей страны, их знаний о народах, которые проживают на территории Российской Федерации. Еще хочется подчеркнуть, что диктант направлен на популяризацию традиционных духовно-нравственных ценностей и на борьбу с фальсификацией истории, — подчеркнула она.
В Югре организуют три площадки для тех, кто захочет написать диктант очно. В Нягани мероприятие пройдет в культурно-выставочном центре «Нягань-Экспо», в Когалыме — в ресурсном центре поддержки НКО, в Ханты-Мансийске — в Национальном центре «Россия». Тем, кто предпочитает онлайн, достаточно зайти на сайт мирэтно.рф и выбрать вкладку «Пройти диктант».
Для участников до 16 лет подготовлено 20 общефедеральных вопросов, для тех, кто старше, — 30. На выполнение заданий отводится 45 минут, максимальная сумма баллов — 100. В этом году часть вопросов прозвучит в формате видео. Их зададут участники специальной военной операции и представители народов России. Так, от Югры вопрос подготовил Степан Кечимов, руководитель Совета оленеводов автономного округа. Кроме того, в перечень войдет вопрос, который выбрали самым интересным по итогам конкурса на сайте мирэтно.рф.
Вице-президент региональной общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры», доцент Югорского государственного университета Татьяна Дятлова напомнила, что диктант приурочен ко Дню народного единства.
— Действительно, большой этнографический диктант имеет особенную ценность для нас. Для нашего многонационального региона это особенно важно. Мы видим, как растет интерес к культуре народов, живущих рядом, — отметила она.
Заместитель председателя регионального отделения «Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» Юлия Трушкова рассказала, что для активистов организации диктант стал неформальным экзаменом.
— Мы участвуем в акции с 2017 года, с момента регистрации нашей организации в округе. Самые интересные вопросы мы потом берем в работу, чтобы проводить этноквизы с молодежью. Один вопрос про гостеприимство народов Кавказа запомнился особенно: сколько дней хозяин должен кормить и защищать гостя. Ответ — три дня, — говорит она.
Результаты диктанта станут известны 6 ноября на сайте мирэтно.рф. Каждый участник сможет скачать сертификат со своими баллами. Общие итоги «Большого этнографического диктанта» будут подведены 12 декабря 2026 года в День Конституции Российской Федерации.