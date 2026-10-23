Карта безопасных укрытий в трёх городах Югры заработала в мессенджере MAX даже при ограничениях интернета
Резидент Технопарка Югры Владимир Цейтлин запустил в мессенджере MAX бота «ВДВИЖ.Укрытия». Это интерактивная карта безопасных мест, которая уже доступна жителям Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Предприниматель сообщил о запуске в своём сообществе.
По словам Цейтлина, картой можно воспользоваться даже при ограничениях мобильного интернета, в том числе в условиях действия «белых списков».
«Карта уже доступна в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. А главное — воспользоваться ей можно даже при ограничениях мобильного интернета», — говорится в сообщении.
Резидент Технопарка работает над расширением географии проекта. Для этого он сотрудничает с муниципалитетами. Ранее схема размещения укрытий в Сургуте стала самой просматриваемой среди всех интерактивных карт города.