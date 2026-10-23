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Фото: ОТРК «Югра»

Карта безопасных укрытий в трёх городах Югры заработала в мессенджере MAX даже при ограничениях интернета

23.10.2026

Резидент Технопарка Югры Владимир Цейтлин запустил в мессенджере MAX бота «ВДВИЖ.Укрытия». Это интерактивная карта безопасных мест, которая уже доступна жителям Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. Предприниматель сообщил о запуске в своём сообществе.

По словам Цейтлина, картой можно воспользоваться даже при ограничениях мобильного интернета, в том числе в условиях действия «белых списков».

«Карта уже доступна в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. А главное — воспользоваться ей можно даже при ограничениях мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Резидент Технопарка работает над расширением географии проекта. Для этого он сотрудничает с муниципалитетами. Ранее схема размещения укрытий в Сургуте стала самой просматриваемой среди всех интерактивных карт города. 

ugra-news.ru

23.10.2026

23.10.2026