Фронтовые письма на мансийском языке – первая подобная выставка прошла в Ханты-Мансийске
Уникальное собрание подготовили сотрудники Сосьвинского этнографического парка-музея «Найотыр Маа», которые 35 лет занимаются сохранением национальной культуры народа манси, сообщает ugra-tv.ru.
Экспозицию развернули на площадке этнографического музея «Торум маа» в окружной столице. Помимо писем с фронта, выставка наполнена уникальными предметами охотничьего промысла и других традиций сосьвинских манси.
Изюминкой стала коллекция солдатских писем Ефима Хозумова, воевавшего в Великую Отечественную. В 2005 году его племянница передала на вечное хранение музею около 50 его писем с фронта домой. На своем родном языке он рассказывал матери и трем сестрам о том, что переживал на войне, цензура пропускала многие подробности, так как не могли прочитать.
«Мы с удовольствием взяли эти письма. Читали мы их, конечно, со слезами, потому что мы с сотрудницей – носители своего родного языка. Эти письма были написаны немного с ошибками, где как. Мы расшифровывали очень долго эти слова. Все письма у нас с штампом, с печатью «Просмотрено цензурой». То есть, цензура пропускала даже такие письма, потому что они не знали мансийский язык, а он писал на родном языке все это», – поделилась подробностями Светлана Немкова, заведующая парком-музеем «Найотыр Маа».
Отметим, что уникальное собрание стало частью проекта «Большое путешествие: музеи-юбиляры в столице Югры», который позволяет югорчанам поближе познакомиться с культурой коренных народов края.