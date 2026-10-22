Традиции сосьвинских манси представили в Ханты-Мансийске
21-22 октября в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске жители и гости окружной столицы знакомились с культурой сосьвинских манси. В рамках проекта «Большое путешествие. Музеи-юбиляры в столице Югры» этнографический парк-музей «Найотыр Маа» из посёлка Сосьва Берёзовского района представил выставки, мастер-классы и уникальные материалы из музейных фондов.
Одной из площадок стала выставка «Охотничий промысел сосьвинских манси». Посетители узнали об особенностях традиционной охоты на водоплавающих птиц, специальных приспособлениях и снастях, которые использовали охотники. Экспозиция позволила ближе познакомиться с традиционными знаниями и промыслами жителей северной территории.
На мастер-классе «Акань сосьвинских манси» гости могли узнать о народной кукле обских угров и попробовать изготовить её самостоятельно из лоскутов ткани. Акань – не просто игрушка, а часть культурного наследия, в которой отражаются особенности традиций и представлений народа.
Особое место в программе заняли фронтовые письма Ефима Даниловича Хозумова, участника Великой Отечественной войны. В 1941 году он ушёл на фронт, участвовал в обороне Ленинграда и погиб в 1944 году под Нарвой. До наших дней сохранились 48 его писем, адресованных матери и трём младшим сёстрам. Они написаны на мансийском языке и представляют особую историческую и культурную ценность. Знакомство с этими документами позволило посетителям услышать личную историю человека, чью жизнь изменила война.
Встреча стала поводом вспомнить и об истории самого парка-музея «Найотыр Маа», который в этом году отмечает 35-летие со дня официального признания в статусе муниципального музея. Его создание связано с именем Анфисы Михайловны Хромовой – человека, посвятившего жизнь сохранению культуры сосьвинских манси. Она собирала фольклор, записывала сказки и песни, обучала детей традиционным ремёслам и стремилась передать накопленные знания следующим поколениям.
Участники мероприятия говорили о значении музея для жителей Сосьвы, вспоминали людей, которые помогали собирать коллекции и сохранять семейные реликвии. Для многих музей стал местом, связывающим прошлое и настоящее, родную землю и память предков.
Проект «Большое путешествие» позволяет познакомиться с культурным разнообразием Югры через деятельность музеев разных территорий округа. Благодаря таким встречам традиции коренных народов Севера получают возможность жить дальше, находить отклик у молодёжи и становиться частью общего культурного наследия.
Пётр Молданов