В Ханты-Мансийске определят сильнейших пауэрлифтеров Югры
В окружной столице стартовали чемпионат и первенство по пауэрлифтингу в зачёт Параспартакиады Югры. На помосте Центра развития теннисного спорта в борьбу за награды вступили 113 спортсменов из 13 муниципалитетов округа.
Среди участников как опытные пауэрлифтеры, так и начинающие атлеты. В числе соискателей наград — ветераны специальной военной операции, для которых спорт стал важной частью возвращения к активной жизни.
Одним из участников соревнований стал 40-летний Александр Шерстобитов из Нягани, кавалер ордена Мужества. В октябре 2023 года Александр заключил контракт на военную службу. За его плечами уже был опыт службы командиром взвода специальной разведки морской пехоты. На передовой он исполнял обязанности командира штурмовой роты.
При выполнении боевой задачи во время атаки дрона-камикадзе Александр закрыл собой молодого лейтенанта, спасая ему жизнь. Получил тяжёлое ранение, последствием которого стала ампутация левой ноги на уровне бедра. Затем последовали долгие месяцы лечения и восстановления, рассказали в Центре адаптивного спорта Югры.
«У меня по жизни три правила: никогда не унывать, никогда не сдаваться и никогда не говорить, что устал. Нет ничего невозможного. Я привык быть лидером и всегда идти вперёд», — поделился Александр.
После возвращения домой товарищи из Ассоциации ветеранов СВО предложили бойцу попробовать себя в баскетболе на колясках и следж-хоккее. Однако ему ближе оказались силовые дисциплины. Он выбрал пауэрлифтинг и теперь занимается в Центре адаптивного спорта Югры под руководством Светланы Авдюхиной. В дальнейшем Александр планирует заняться армрестлингом.
В Ханты-Мансийск ветеран приехал вместе с супругой и восьмилетним сыном. Семья — его главная опора. Александр поделился впечатлениями о первом соревновательном дне:
«Организация отличная, всё на высоком уровне. Очень рад видеть столько спортсменов, у каждого есть стремление, воля к победе. Все ребята молодцы! Здесь чувствуется настоящий спортивный дух, и это очень мотивирует. Мне всё нравится, рад быть частью таких соревнований».