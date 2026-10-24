За первое полугодие из бюджета Югры на социальную сферу направлено более 167 миллиардов рублей
При корректировке бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов предусмотрено дополнительное финансирование социальной сферы. На этот аспект в формировании расходной части на этой неделе обратил внимание заместитель председателя Думы Югры Всеволод Кольцов.
Он подчеркнул, что социальные обязательства перед жителями региона являются приоритетным направлением в работе над формированием регионального бюджета. Так, около 75% расходов за первое полугодие 2026 года направлено на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт.
Всего за первые шесть месяцев 2026 года расходы бюджета Югры составили 222,5 млрд рублей. И на развитие социальной сферы направлено 167,6 млрд рублей. Напомним, что изменения в закон об окружном бюджете приняты восьмого октября на втором заседании Думы Югры.
Корректировка предусматривает увеличение финансирования государственной программы «Социальное и демографическое развитие» на 27,2 млрд рублей. Из них 26,1 млрд рублей направлено на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей.
«Бюджет – это прежде всего ответственность перед людьми. За каждой цифрой стоят вопросы, которые волнуют жителей: доступность медицинской помощи, образование детей, поддержка семей, помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Поэтому важно не только принимать бюджетные решения, но и внимательно следить за тем, как они реализуются и насколько отвечают потребностям людей», – подчеркнул Всеволод Кольцов.
При этом, обратил внимание законодатель, работа над формированием бюджета продолжается в условиях сложной экономической ситуации как в округе, так и в стране в целом. В таких условиях особенно важно взвешенно распределять бюджетные средства, контролировать исполнение принятых решений и безусловно выполнять социальные обязательства региона, добавил парламентарий.
Отметим, что за первые полгода доходы бюджета исполнены в сумме почти 202 миллиарда рублей, это 48,1% к годовому плану. Расходы - 222,5 миллиарда или 46,7% к утвержденному плану. Дефицит составил 20,6 миллиарда. Основной объем налоговых поступлений — 94 процента обеспечили налоги на прибыль и на имущество организаций, а также налог на доходы физических лиц.