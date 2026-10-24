Югра вошла в число лучших регионов России по поддержке НКО и социального бизнеса
Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2025 года вошел в пятерку лидеров рейтинга Министерства экономического развития России. Югра в этом списке заняла четвертое место.
Доля негосударственных поставщиков социальных услуг в округе превышает 70 процентов. НКО и социального бизнеса получают поддержку через целый комплекс финансовых инструментов и механизмов социального заказа, а также образовательных программ и сопровождения на всех этапах, в том числе при содействии фонда «Мой бизнес».
«Получение столь высокой оценки стало возможным благодаря системной работе, которую Правительство Югры ведет вместе с предпринимательским сообществом, последовательно выстраивая инфраструктуру поддержки: от финансовых инструментов и механизмов социального заказа до образовательных программ, акселераторов и сопровождения на всех этапах, в том числе через Фонд «Мой бизнес», - отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Глава региона обратил внимание на то, что высокий показатель участия негосударственных поставщиков в предоставлении наглядно показывает, насколько значимую роль в поддержке жителей играют НКО и социальный бизнес:
«Именно они обеспечивают большую часть востребованных услуг. Будем и дальше наращивать темпы, расширять возможности для социальных инициатив и тиражировать лучшие практики, чтобы Югра оставалась территорией возможностей».