В Югре 200 человек освоили цифровую грамотность
В 2026 году обучение по цифровой грамотности успешно завершили 200 жителей Югры. Занятия проходили в 42 Центрах общественного доступа — они работают на базе библиотек во всех 22 муниципалитетах округа.
Среди ключевых результатов — подготовка специалистов: 11 сотрудников библиотек получили сертификаты цифровых кураторов. В том числе это специалисты из населённых пунктов, недавно присоединившихся к проекту: посёлка Сибирский, посёлка Луговской, села Тюли и деревни Ярки.
Программа охватила самые востребованные темы: искусственный интеллект, на курсах слушатели познакомились с принципами работы ИИ и вариантами его применения в быту; кибергигиена, где участники изучили способы защиты от мошенников и правила безопасного обращения с персональными данными.
На практике разобрали работу с порталом «Госуслуги» и другими цифровыми платформами.
Особое внимание привлекает состав участников: более половины слушателей — пенсионеры (126 человек). Рекордсменами по возрасту стали 83‑летний и 79‑летний участники: оба успешно прошли итоговое тестирование, набрав свыше 27 баллов из 30. Самой юной участницей стала 15‑летняя девушка из числа коренных малочисленных народов Севера. Всего в проекте поучаствовали 6 представителей КМНС.
Навыки цифровой грамотности сегодня — не просто преимущество, а необходимость: они помогают в работе, упрощают получение услуг, делают общение удобнее и защищают от киберугроз.