Кабмин предлагает добавить 30 дней на уход за больным ребенком
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить максимальное количество оплачиваемых дней больничного по уходу за больным ребенком на 30 дней в году. «Российская газета» сообщает, как изменятся правила оплаты «детских» больничных в России.
О подготовке такого проекта ранее уже заявлял председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь документ появился в электронной базе и стали известны подробности.
«Обновленный максимум оплачиваемых дней (их установят на календарный год):
Дети до 7 лет (обычные заболевания): лимит вырастет с 60 до 90 дней.
Дети до 7 лет (специальный перечень заболеваний): вместо 90 оплатят до 120 дней.
Дети от 7 до 15 лет: рост лимита с 45 до 75 дней.
Дети-инвалиды (до 18 лет): рост со 120 до 150 дней.
Отметим, что речь тут идет об общем количестве календарных дней по всем случаям ухода за ребенком в течение года», - приводит данные федеральное издание.
Для ухода за ВИЧ-инфицированными детьми, а также при злокачественных новообразованиях и заболеваниях, связанных с поствакцинальными осложнениями, предусмотрена выплата пособия без указанных годовых ограничений.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года.