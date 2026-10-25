Ветеран СВО Иван Плотников провел «Урок мужества» юных школьников Ханты-Мансийска
Депутат Думы Югры, ветеран специальной военной операции Иван Плотников провел «Урок мужества» для учеников начальных классов в хантымансийской школе №8.
Акция была приурочена к Дню белых журавлей и организована совместно с членами Ассоциации ветеранов СВО, представителями следственного управления Следственного комитета России по Югре, а также преподавателями учебного заведения.
«Для меня это возможность еще раз вспомнить своих боевых братьев, а также рассказать детям о том, что действительно важно. Я рассказал им о подвигах своих товарищей в зоне специальной военной операции, о героизме воинов Великой Отечественной войны и о том, что связь между поколениями не прерывается. Сегодняшние бойцы стоят на той же земле, за которую сражались их прадеды», – высказался Иван Плотников.
Также в рамках мероприятия секретарь первичного отделения «Единой России» Виктор Крот организовал для гостей и учеников экскурсию по школьному музею. Здесь представлено оружие и боевое обмундирование русских воинов со времен Александра Невского до наших дней, а также модели военной техники, средства связи и экипировка.
Основную часть уникальных экспонатов Виктор Крот собирал и передавал в музей лично. Примечательно, что экспозиция является интерактивной, это особенно ценно для юных посетителей, которым так хочется все потрогать руками.
Урок мужества завершился символичной акцией - дети вместе с ветеранами и гостями складывали из бумаги белых журавлей, символ скорби и памяти о павших в разные времена воинах нашей страны.
Также в этот день в городском детском саду «Брусничка» Иван Плотников и члены Ассоциации ветеранов СВО, а также члены семей военнослужащих, дети и сотрудники детского сада открыли «Библиотечку героя». Она посвящена отцам детей этого дошкольного учреждения, которые погибли на СВО.
«Это Евгений Киселев, Андрей Курдибанов, Виталий Маков и Анатолий Конышев. Некоторых из них я знал лично. В библиотеке находятся книги, которые они любили в детстве, их детские фотографии и фотографии со службы. Воспитатели периодически смогут брать книги из этой библиотеки и читать их детям в группах», – рассказал депутат..