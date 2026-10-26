Участники проекта «Муравьёв-Амурский 2030» посетили национальную редакцию
«Муравьёв-Амурский 2030» – так называется программа подготовки управленческих кадров для государственной службы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики.
Программа названа в честь Николая Николаевича Муравьёва-Амурского (1809–1881 гг.) – русского государственного деятеля, генерал-губернатора Восточной Сибири с 1847 по 1861 год. Он сыграл важную роль в истории расширения российских земель на Дальнем Востоке: ему принадлежит почин в возвращении Амура, уступленного Китаю по Нерчинскому договору 1689 года. Он является основателем городов Благовещенска, Хабаровска и Владивостока.
Участники этой всероссийской программы недавно посетили редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» для того, чтобы узнать, о чём пишут журналисты изданий, с какими проблемами обращаются коренные жители и как удаётся журналистам помочь в разрешении вопросов.
В самом начале встречи руководитель редакции Надежда Рагимова познакомила гостей с историей создания двух газет, с тематикой изданий, с работой сайта «Ханты Манси Мир», сообществ в соцсетях, а также рассказала о деятельности журналистов в различных проектах по сохранению хантыйского и мансийского языков.
Мы попросили гостей представиться и рассказать об участии в программе.
Ирина Колотовкина из Чукотского автономного округа рассказала: «Работаю в сфере этнотуризма. Мы занимаемся исследованием в области создания рабочих мест для представителей коренных малочисленных народов. Так, разъезжая по стране, мы общаемся с представителями власти, национальных общин и узнаём, как это делается в других регионах, накапливаем опыт в этом вопросе, чтобы применить у себя на местах».
Наталья Буревая из Хабаровского края заметила: «Здесь, в Югре я отметила для себя кейс, когда неговорящая на родном языке молодёжь через работу, определённую деятельность возвращается к своим истокам, материнскому языку. Взяли себе на заметку».
Роман Машталлер из города Южно-Сахалинска рассказал: «Нам была поставлена задача – создание рабочих мест через традиционную хозяйственную деятельность. Ведь известно, что родной язык, культура лучше сохраняется в семьях, ведущих традиционную хозяйственную деятельность. Сегодня больше 50% населения – это молодёжь, которой нужно передать образ жизни и идентичность тех народов, которые они представляют. Мы работаем над этим».
Евгений Николин, модератор группы, рассказал: «Я занимаюсь проектами, федеральными программа развития на региональном уровне с разными институтами развития регионов. Я уже несколько лет в программе «Муравьёв-Амурский 2030», организую проектные работы. Югра нас впечатлила, есть чему поучиться».
Евгений Першин из Иркутской области рассказал: «Работаю главным инженером производственного предприятия структурного подразделения Российской железной дороги, поэтому мне было интересно узнать, как решаются проблемы в регионах, где есть труднодоступные территории.
Я вырос в Бурятии, нам преподавали бурятский язык. Видел, как в конце 1990-х, начале 2000-х годов в нашем регионе бурятский язык и культура оказались на втором плане. Это привело к тому, что сами буряты перестали говорить на родном языке, начали называть детей русскими именами. А вот буквально за последние 20 лет ситуация начала в корне меняться. Многие взрослые моего поколения называют своих детей бурятскими именами, изучают язык, возрождают культуру. Появились всемирно известные буряты, например, скульптор Даши Намдаков, т.е. даже появление таких личностей из народа способствует поднятию самосознание бурятского народа».
Николай Пестряков из города Белоярского рассказал: «Родом из села Полновата, по национальности – манси. Мне приятно быть в редакции национальных газет, потому что с детства и по сей день обе эти газеты получает моя семья. Хочется, чтобы коренные жители возвращались в свои сельские поселения, а для этого нужно решить проблемы с традиционными промыслами, например, с рыбодобычей. Ведь как заметили мои коллеги – язык сохраняется в семьях, ведущих традиционный образ жизни».
Елена Рудницкая из города Омска рассказала: «Я – лингвист, учитель английского языка. Будучи в Обско-угорском институте, восхитилась работой по созданию «Корпуса мансийского языка», что в итоге появился «Яндекс. Переводчик» по мансийскому языку. Мы хотим сподвигнуть молодёжь на создание проектов по популяризации родных языков. Приятно видеть, что вы, национальные журналисты, пишите о предпринимателях из числа народов ханты и манси. Тем самым о их деятельности узнают многие».
Мы, журналисты редакции, в свою очередь ответили на вопросы гостей. В частности, ответили на вопрос, как нам удаётся решать проблемы коренных народов через газеты? Мы ответили, что с каждой проблемой, о которой нам рассказывает коренной житель, обращается в профильные департаменты, а также в органы местного самоуправления. Благодаря этому на местах решаются многие проблемы. Ни один проблемный вопрос не оставляем без ответа. Также рассказали о деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, проблемы которых также удаётся решать через наши печатные СМИ.
Людмила Гурьева