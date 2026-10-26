Молодые этнографы посетили редакцию
Буквально на днях редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» посетили молодые этнографы – студентка кафедры «Этнографии» Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Мария Колесникова и студентка Нижневартовского госуниверситета по специальности «Русская литература и хантыйская литература» Анастасия Контерова.
Мы попросили гостей немного рассказать о себе. Начала Мария:
– Мы приехали с группой студентов по проекту «Открываем Россию заново» по программе «По следам обских угров». С самых разных ВУЗов страны поступили заявки, из которых было отобрано 18 человек. Так мы познакомились с Настей.
В поездках по Югре изучали культуру народов ханты и манси. Побывали в этнокультурном центре «Нуви ат» («Белая ночь») города Белоярского, в музеях села Казыма, Половинки. Конечный пункт – это Ханты-Мансийск, здесь мы будем общаться с сотрудниками национальных учреждений. Вот ваша редакция – наш первый визит, затем посетим Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, этнографический музей под открытым небом «Торум Маа», театр обско-угорских народов «Солнце» и этнокультурно-образовательный центр.
Сейчас с научным руководителем думаем над названием моей магистерской работы. Наверное, тема будет о том, как в современности культурные и языковые центры сохраняют духовное и материальное наследие коренных народов регионов России.
Я – сама русская, но у меня в корнях есть казаки, чеченцы, именно поэтому мне интересно знакомиться с культурами нашей многонациональной России. Парадокс, сама – южанка, но меня всё время тянет на Север. В прошлом году была в экспедиции «Этноарктика», во время которой побывала в гостях у ненцев Ямала.
Я осталась в восторге от Югры, от Ханты-Мансийска – современный город!
Анастасия рассказала следующее:
– Родом из села Варьёгана Нижневартовского района. Я – ханты, папа Евгений Контеров – представитель шурышкарских ханты, мама Вера Контерова (Сардакова) – сургутская ханты, в доме, конечно, из-за большого диалектного различия общались по-русски, но от бабушек и дедушек я слышала родной язык, он у меня на бытовом уровне понимания. Мама меня, конечно, учит, разговаривает со мной, она – главный мой наставник в деле сохранения родного языка и культуры.
С 2017 года работаю методистом в этнографическом музее села Варьёгана, провожу экскурсии, рассказываю о жизни и быте аганских ханты и лесных ненцев.
Попросилась в экспедицию, чтобы узнать о различиях локальных северной и восточной групп ханты. В языке, конечно, есть различия, а в быту, культуре они незначительные.
Нам, участникам экспедиции, важно выяснить, как в современности национальным организациям удаётся сохранять и популяризировать культуру и языки обских угров. Знаю о колоссальной работе журналистов вашей редакции по сохранению культуры, а особенно родного языка. Ведь родной язык – главный показатель народа.
С сожалением узнала о том, что в школах округа, к сожалению, в большинстве школ родной язык стал преподаваться факультативно – это большой удар по родным языкам. Вся надежда на семьи ханты и манси, чтобы в семье родители общались между собой и детьми на родных языках.
Мы, в свою очередь, рассказали гостям об истории создания газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», о редакционном сайте «Ханты Манси Мир» и сообществах в соцсетях, а также о специфике работы этножурналиста. Поскольку мы сами из народа, то знаем, как уметь расположить к себе собеседника, не задавать очень личных вопросов – человек раскрывается ровно на столько, насколько считает нужным. Знание ментальности народа – очень важно в работе национального журналиста.
Людмила Гурьева