Молодежь ХМАО – Югры приглашают на лекцию ко Дню народного единства
Просветительское мероприятие состоится 6 ноября в онлайн-формате. Организатором выступило Общество «Знание» совместно с Курганским государственным университетом. К участию приглашаются школьники, студенты, а также все желающие.
Встречу со слушателями проведет лектор Общества «Знание», заведующая кафедрой «Социология, социальная работа и организация работы с молодежью» КГУ Елена Лунева. Она прочитает лекцию «Мы — Россия. Истоки и горизонты единства народов». Спикер расскажет, как на протяжении времени разные народы страны вместе создавали общую историю, культуру и государственность.
Участники рассмотрят ключевые страницы прошлого – от ранней истории и Крещения Руси до преодоления Смуты, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны. Лектор продемонстрирует, как совместные усилия людей разных национальностей помогали стране пройти самые сложные испытания, и почему 4 ноября – День народного единства – стал символом общей ответственности за судьбу России.
Особое место в лекции займут примеры сотрудничества в науке и культуре. Елена Лунева покажет, как взаимодействие представителей разных народов и традиций обогатило российскую науку, литературу и искусство, а также как сохранение родных языков, семейной памяти и культурных традиций дополняет принадлежность человека к общей стране. Кроме того, слушатели поймут, что объединяет людей сегодня: взаимопомощь, совместные проекты, уважение к истории и культуре друг друга и многое другое.
Начало: 09:00 (время местное).
Формат: онлайн.
Зарегистрироваться на участие можно на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.