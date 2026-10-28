Югорчане борются за победу в конкурсе команд вузов Общества «Знание» и Минобрнауки России

Завершился прием заявок на второй сезон Конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, который проводит Общество «Знание» совместно с Минобрнауки России. Всего на конкурс поступила 891 заявка, 10 из которых – от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.