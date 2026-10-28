Югорчане борются за победу в конкурсе команд вузов Общества «Знание» и Минобрнауки России
Завершился прием заявок на второй сезон Конкурса команд вузов по молодежной политике и воспитательной деятельности, который проводит Общество «Знание» совместно с Минобрнауки России. Всего на конкурс поступила 891 заявка, 10 из которых – от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. По итогам валидации к экспертной оценке допущены 434 заявки от 271 вуза из 73 регионов России. Конкурс реализуется при поддержке Росмолодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Конкурс направлен на развитие просветительской деятельности в университетах и поддержку команд, создающих условия для самореализации молодежи. Он предусматривает пять категорий участия в зависимости от численности обучающихся: три для головных вузов и две для филиалов. Среди заявок, прошедших валидацию, 80,8% поступили от головных вузов, еще 19,2% — от филиалов. Эксперты оценят деятельность команд по выбранным номинациям за период с 2024 по 2026 год.
Наибольшее число заявок приходится на номинацию «Патриотическое воспитание». Далее следуют «Творчество» и «Добровольчество» .
«Интерес к конкурсу растет. Второй сезон получился ещё более масштабным – к нам подключились новые регионы. Это подтверждает стратегическое значение молодёжной политики и воспитательной деятельности в высшей школе. Воспитание – это уникальная область деятельности. В неё приходят по зову сердца и остаются те, для кого профессия становится миссией, делом жизни. Помогать ребятам раскрываться, вдохновлять их на созидание – это непросто. Но результат стоит усилий. Новые поколения созидателей, патриотичных, социально ответственных граждан — основа настоящего и будущего нашей страны», — подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.
Помимо основных номинаций, эксперты оценят заявки в четырех специальных номинациях. В номинации «Самая молодежная команда мечты» учитывается корпоративная культура команд, в номинации «Просветительская деятельность» — вовлеченность вузов в проекты Общества «Знание». Номинация «Единство народов России» посвящена практикам укрепления межнационального согласия, а «Преподаватели» — личному вкладу педагогов в молодежную политику и воспитательную деятельность.
«Сегодня важно не только поддерживать отдельные инициативы, но и создавать условия, при которых успешные практики становятся частью системной работы университетов. Почти 900 заявок, поступивших на конкурс в этом сезоне, отражают разнообразие подходов российских вузов к воспитательной и просветительской деятельности. Уверен, что обмен опытом поможет распространять эффективные практики, повышать качество работы с молодежью и укреплять профессиональное сообщество», — отметил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.
Одним из условий участия во втором сезоне конкурса стало проведение мастер-лекции с использованием материалов Общества «Знание». На данный момент команды вузов провели 263 мероприятия для более чем 17 300 слушателей из 50 регионов России. Тематика лекций охватывает широкий круг вопросов — от научных достижений России до личной стратегии успеха и волонтерства.
Дополнительные конкурсные баллы вузы смогут получить за участие студентов в тематических викторинах Знание.Игра ко Дню народного единства, которые Общество «Знание» проведет 10 и 14 ноября. Участникам предстоит ответить на вопросы об истории и регионах России, национальных кухнях народов страны и других темах. Ссылки на викторины разместят на официальном сайте конкурса.
По итогам работы экспертного совета будет сформирован список финалистов. Команды, набравшие наибольшее количество баллов, выступят перед жюри в Москве: представят реализуемые в вузах инициативы и расскажут о результатах работы в рамках выбранных номинаций. Победителей объявят в декабре на торжественной церемонии награждения на ежегодном Всероссийском конгрессе по молодежной политике и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.