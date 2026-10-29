Более 1,5 тысяч самозанятых югорчан направляют в региональное Отделение СФР добровольные взносы на формирования будущей пенсии
По закону самозанятые освобождены от взносов на пенсионное страхование. Но без них не формируются стаж и пенсионные коэффициенты для будущей страховой пенсии. Чтобы исправить ситуацию, можно добровольно перечислять взносы в региональное Отделение Социального фонда. В Югре этим пользуются 1 802 самозанятых жителя округа.
Чтобы их деятельность была учтена при выходе на пенсию, им следует вступить в добровольные правоотношения для уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а затем регулярно их уплачивать.
«Для внесения страховых взносов и формирования будущей пенсии самозанятым необходимо зарегистрироваться в региональном Отделении Социального фонда России, вступив добровольно в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Сделать это можно на портале госуслуг, в приложении налоговой службы “Мой налог”, а также в клиентской службе», рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по ХМАО – Югре Ольга Галюк.
Размер всех платежей рассчитывается из величины МРОТ. При этом минимальный размер страховых взносов для самозанятых не установлен. Так, при условии уплаты в течение календарного года фиксированного минимального страхового взноса, размер которого в 2026 году составляет 71 525,52 рублей, в страховой стаж будет засчитано 12 месяцев. Такой взнос конвертируется в 1,037 индивидуального пенсионного коэффициента.
Максимальный размер страховых взносов рассчитывается по специальной формуле: 8МРОТ ⋅ 22% ⋅ 12 месяцев = 8 ⋅ 27093,00 ⋅ 22% ⋅ 12 = 572204,16 руб. Платёж в таком размере будет преобразован в 8,292 коэффициента.
Если заявление в Отделение СФР по ХМАО – Югре подано не с начала года, то размер взноса определяется пропорционально количеству оставшихся до конца года календарных месяцев. С какой периодичностью платить, можно решить самостоятельно, но важно, чтобы платёж был внесён до 31 декабря.
Следует учитывать, что люди, не сумевшие заработать требуемый стаж и пенсионный коэффициент, теряют право на страховую пенсию по старости. Им назначается социальная пенсия на 5 лет позже пенсионного возраста и в размере, не превышающем прожиточный минимум.
По всем возникающим вопросам вы можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный.
Вся актуальная информация Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре в Макс
ОСФР по ХМАО-Югре