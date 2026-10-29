Более 1,5 тысяч самозанятых югорчан направляют в региональное Отделение СФР добровольные взносы на формирования будущей пенсии

По закону самозанятые освобождены от взносов на пенсионное страхование. Но без них не формируются стаж и пенсионные коэффициенты для будущей страховой пенсии. Чтобы исправить ситуацию, можно добровольно перечислять взносы в региональное Отделение Социального фонда.