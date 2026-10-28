80 учреждений культуры округа присоединятся к «Ночи искусств»
80 учреждений культуры из всех муниципалитетов округа присоединяться к Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября. Тема «Ночи искусств – 2026» посвящена Году единства народов России и проходит под девизом «В единстве культур – сила народа».
По данным департамента культуры Югры в региональную программу включено 412 мероприятий.
Музеи, театры, концертные площадки, библиотеки, культурно-досуговые центры подготовили: выставки, спектакли, концерты, мастер-классы, экскурсии, интеллектуальные игры и творческие встречи. Ожидается, что их посетят более 14 тысяч человек.
Очень обширная программа будет представлена в столице Югры. Мы уже писали о концерте российского виртуоза, виолончелиста Бориса Андрианова, который состоится в КТЦ «Югра-Классик».
Кроме того, жителей и гостей Ханты-Мансийска ждут в музеях.
Государственный художественный музей превратится в пространство дружбы, красоты и культурного диалога.
«Творческий марафон продлится 4 часа – этого времени точно хватит, чтобы погрузиться в разнообразный мир искусства и разобраться, из чего же состоит код единства, – уверяют в самом художественном. – Посетителей ждут динамичные музыкальные выступления, интерактивные игры, познавательные викторины, творческие мастер-классы и захватывающие испытания по экспозициям. Для тех, кто хочет поймать момент, наши художники создадут экспресс-портреты».
В Музее Природы и Человека готовят путешествие в сказку с театральными постановками и вкусным угощением из русской печи.
Залы Музея геологии, нефти и газа станут пространством для научно-творческого просвещения, где природные богатства региона послужат вдохновением для прикладного творчества.
В Государственной библиотеке Югры гостей встретят кот Матроскин и пес Шарик, они станут проводниками увлекательной программы «Усы, чернила и немного Пушкин», посвященной сказкам народов России, в которых живут наши хвостато-усатые друзья.
Югорский кинопрокат проведет бесплатные кинопоказы и мастер-классы по изготовлению афиши, а «Торум Маа» пригласит гостей на этнографические посиделки «Фольклорные герои. Встречи у живого огня». Окружной Дом народного творчества и Центр народных художественных промыслов и ремесел порадуют посетителей сувенирами, которые можно будет изготовить своими руками.
Ханты-Мансийский театр кукол покажет спектакли, артисты пообщаются со зрителями и проведут «темную» экскурсию по закулисью. Также живое общение с актерами ждет почитателей театрально искусства в Нижневартовском и Няганьском театрах юного зрителя.
Театр обско-угорских народов - Солнце» проведет мастер-класс по национальному танцу под девизом «Искусство объединяет».
В программе Многофункционального культурнодосугового центра Сургута будут представлены разные виды искусства и творчества. Гостей ждут художественные выставки и перформансы актеров Сургутского музыкально-драматического театра.
Нижневартовцы смогут выбрать для посещения четыре локации: Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева», Городской драматический театр, Центр национальных культур и дворец культуры «Октябрь». Каждый найдет на площадках что-то интересное: от выставок до народных песен и плясок и дегустации национальных блюд.
Нефтеюганцам также не дадут заскучать – в городе будут работать три площадки «Ночи искусств». В Урае устроят «Струнный переполох», в Покачах и Радужном зрителей порадуют выступления воспитанников школ искусств, а в Пыть-Яхе и Когалыме можно будет проверить свои знания об истории Дня народного единства в формате интерактивных игр и получить призы. В Лангепасе пройдет квартирник «В единстве культур – сила народа», а в Югорске семейный «Уютник».
Гости «ночи» посетят различные выставки, услышат живую музыку, исполнят любимые песни, пройдут обучение на мастер-классах, объединятся в команды на квизах и квестах даже в самых удаленных поселках Югры.
Полная информация о событиях Всероссийской акции «Ночь искусств» в Югре доступна по ссылке.
Напомним, что «Ночь искусств» учреждена в 2013 году Министерством культуры России и проходит в рамках празднования Дня народного единства. Ее главная цель – показать богатство культурного наследия страны, вдохновить людей на творчество и объединить через искусство.