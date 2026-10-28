Избирком Югры назвал победителей фотоконкурса «Выборы в объективе»
Более 700 фотографий прислали жители Югры на окружной конкурс «Выборы в объективе». Заявки подали 248 участников. Конкурс посвятили выборам депутатов Государственной Думы и совмещенным с ними выборам депутатов Думы Югры, Тюменской областной Думы и муниципальным выборам, которые прошли 18–20 сентября.
Работы принимали по 6 номинациям: «Досрочное голосование», «Голосуем всей семьей», «Я голосую», «Голосую впервые», «Фоторепортаж с избирательного участка» и «Реализация избирательных прав лиц с ОВЗ».
Жюри выбрало лучшие снимки с интересными ракурсами и живыми эмоциями. Первое место заняли 18 человек, второе — 16, третье — 17. Еще 30 участников, чьи работы передают атмосферу события, отметили поощрительными призами.
Список победителей и призеров опубликован на сайте избиркома. Дипломы и памятные сувениры от имени Избирательной комиссии Югры вручат в территориальных избиркомах по месту проживания участников.