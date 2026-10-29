Жизнь в эпоху перемен
В Ханты-Мансийске вчера стартовал XX окружной форум «Информационный мир Югры» – площадка, где медиа, традиции и будущее встречаются в одном пространстве. Темой встречи в этом юбилейном году стало «Код наследия: Медиа. Ценности. Будущее». Здесь медиа могут не просто рассказать о наследии, а стать надёжным хранилищем и проводником для новых поколений.
Одним из ключевых моментов стала встреча с российским космонавтом-испытателем, Героем России, кандидатом биологических наук Сергеем Рязанским. На примерах из жизни на МКС он рассказал журналистам, как устроена настоящая командная работа, и особо отметил, что умение слышать друг друга – сегодня редкий и важный навык для медиа.
По словам Сергея Рязанского Международная космическая станция – это идеальная модель единой системы. Здесь успех зависит не от индивидуальных рекордов, а от умения договариваться даже в самых стрессовых условиях. В журналистике это тоже важно: при работе в команде или с источниками нужно не просто «продавить свою версию», а услышать позицию собеседника и найти точку опоры для совместной работы.
Здесь важно принимать человека таким, какой он есть, и поддерживать команду: порой для этого достаточно одной доброй шутки.
Он также отметил, что многие профессионалы пытаются сохранить привычные методы работы, хотя среда вокруг меняется стремительно. Для медиа это особенно актуально: форматы, каналы и ожидания аудитории постоянно трансформируются, и умение вовремя перестроиться – такой же профессиональный навык, как и умение, писать.
Встреча с Сергеем Рязанским стала не просто вдохновляющим событием, а практическим руководством к действию: в быстро меняющемся медиапространстве устойчивость рождается из гибкости, а доверие аудитории – из чётких внутренних принципов. Идеи космонавта о командной работе, умении слышать и адаптироваться уже находят отклик у журналистов Югры, и скорее всего, станут опорой для новых редакционных практик.
Тамара Мерова