Два автора из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вышли в финал Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
В Мастерской управления «Сенеж» стартовал финал шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», посвященного родному контенту – историям о России, ее людях и достижениях, рассказанным с искренностью и гордостью за свою страну. Более 400 финалистов и выпускников направлений собрались на одной площадке, чтобы представить результаты своей работы, пройти заключительные испытания и вместе с экспертами и государственными командами определить перспективы развития своих медиапроектов. Ханты-Мансийский автономный округ – Югру в финале представляют Мария Першина и Александр Андриенко. Имена победителей объявят 30 октября.
«ТопБЛОГ» – самый масштабный в стране медиапроект по поддержке и развитию авторов социально значимого контента. Он формирует сообщество лидеров общественного мнения, которые через свои публикации укрепляют уважение к труду, интерес к знаниям и сопричастность к будущему России. В 2026 году проект привлек более 75 тысяч участников из всех 89 регионов России, открыв им возможности бесплатно учиться у ведущих экспертов медиасферы и получать поддержку собственных инициатив на федеральном уровне.
«Шестой сезон «ТопБЛОГа» показал, какой силой обладает объединение талантливых авторов, государственных команд и технологических лидеров. Блогеры привносят в эту работу понимание аудитории и умение говорить с людьми, партнеры – отраслевую экспертизу и ресурсы для воплощения идей. Так рождаются медиапроекты, способные привлечь внимание к важным для России темам и вдохновить тысячи людей на действие. Для нас принципиально, чтобы талант человека получал продолжение в деле, а его рост становился вкладом в развитие страны. Президентская платформа помогает пройти этот путь: получить сильную подготовку, найти партнеров и взяться за задачи, которые прежде казались сложными. Именно ради таких перемен в жизни людей мы работаем», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Девиз шестого сезона – «Родной контент. Держим слово – поддерживаем страну». Создавать истории о России, ее людях и достижениях авторы учились в двух направлениях:
– образовательная программа «Медиакампус» помогала развивать медиакомпетенции и собственные блоги. За выход в финал боролись более 35,5 тысяч участников – почти 240 человек на место. В «Сенеже» победителей определит комплексная оценка медиакомпетенций;
– трек «Министерство контента» – первая в России программа, в которой блогеры вместе с федеральными министерствами разрабатывают медиапроекты под реальные задачи государства. Второй сезон собрал более 12,5 тысяч заявок, 550 авторов прошли обучение по программе дополнительного профессионального образования в «Сенеже». В финале участники представят 22 медиапроекта, созданных совместно с шестью федеральными министерствами страны. Лучшие инициативы получат возможность дальнейшей реализации во взаимодействии с ведомствами.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру в финале шестого сезона Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляют Мария Першина и Александр Андриенко.
Мария Першина из Белоярского – SMM-специалист и мобильный видеограф, участница направления «Медиакампус». Создала проект «Инфогид. Белоярский», поддержанный Президентским фондом культурных инициатив: жители района освоили съемку и подготовили видеоматериалы для карты с 15 точками. В блоге Мария делится приемами монтажа и показывает, как создавать интересный контент на смартфоне, поддерживая тех, кто пока боится камеры.
Александр Андриенко из Сургута – учитель и советник директора по воспитанию, участник программы «Министерство контента» в команде Минпросвещения России. В школу пришел с опытом работы в муниципальной пресс-службе и взаимодействия с НКО. В блоге рассказывает об образовании через истории детей, совместные проекты и повседневные дела, помогая увидеть профессию педагога современной и общественно значимой.
Три дня финала также станут интенсивом по работе в современной медиасреде. Участников ждут практические занятия по применению нейросетей, работе с содержанием и драматургией публикаций, правовым вопросам в медиасреде, мобильному репортажу и развитию общественного влияния. Личные истории участников о родных людях, местах и любимом деле станут частью программы и оформления события.
30 октября к участникам присоединятся представители федеральных ведомств, партнеры и популярные блогеры – всего площадка соберет более 750 человек. В 19:00 (по мск) начнется церемония награждения победителей с прямой трансляцией в VK Видео, а 31 октября в 19:30 (по мск) церемонию покажет телеканал «Большой эфир» оператора «Триколор».
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Регистрация проходит без возрастных и географических ограничений на сайте https://topblog.rsv.ru.