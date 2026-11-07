«Народные художественные промыслы Югры: прошлое и настоящее»
6 ноября в Ханты-Мансийске в окружном центре ремёсел прошла вторая окружная научно-практическая конференция «Народные художественные промыслы Югры: прошлое и настоящее». Её главная цель — объединить мастеров, учёных и музейных специалистов для обмена опытом.
Программа конференции насыщенная: 20 докладов в основной части и три выступления на пленарной сессии. Особое внимание уделялось сохранению традиций и авторским нововведениям.
Директор центра Марина Кабакова, открывая конференцию, подчеркнула её особую атмосферу:
– Такая конференция впервые состоялась в прошлом году. Мы очень волновались, ведь кругом уже есть крупные научные форумы. Но получилось нечто совершенно иное — больше прикладной, чем академический формат. Мастера делились тем, что делают своими руками, учёные дополняли их рассказы научными знаниями. Получился замечательный тандем!
В прошлом году, символом живой традиции стала кукла мастерицы из села Саранпауль, которая присутствовала как безмолвный свидетель. В этот раз гостей встречали новые символы — игрушки-амулеты, куклы-акани и оленёнок из щепы, созданные мастерами центра. Эти изделия недавно вернулись с престижной выставки «Сокровища Севера» в Красноярске, где работы наших мастеров были отмечены первыми местами.
Художественный руководитель окружного Центра ремёсел Елена Новьюхова рассказала о целях мероприятия:
– Это ежегодное событие. В прошлом году мы собрали не только учёных, но и настоящих мастеров, которые поделились своим уникальным опытом. И в этом году мы решили сохранить эту традицию: создать площадку, где мастера смогут задать вопросы исследователям, а исследователи — мастерам. География участников расширилась, и со следующего года мы планируем добавить сопредельные территории, а не ограничиваться только Югрой.
На пленарном заседании выступила известный исследователь Татьяна Молданова. Она посвятила свой доклад орнаментам обских угров, подчёркивая важность соблюдения канонов при их использовании.
Сотрудник музея «Природы и человека» Оксана Белогай представила интересный материал о художественной реконструкции древних предметов по археологическим находкам. О бисерном украшении в культуре обских угров рассказала председатель Союза мастеров Надежда Богордаева-Молданова. Мастерица Центра ремёсел Галина Молданова поделилась личным опытом по изготовлению традиционной хантыйской игольницы. Сотрудник музея «Торум Маа» Вячеслав Кондин рассказал о технике изготовления охотничьих поясов и других изделий.
По словам организаторов, важно участие индивидуальных художников, которые привносят свежие идеи в традиционные техники. Эта конференция объединила людей разных профессий: преподавателей, музейных работников, исследователей и самих мастеров. География форума охватывает всю Югра: городское сообщество, онлайн-участники и гости из районов автономного округа. Такой диалог позволяет сохранять культуру малых народов Севера и передавать знания новым поколениям.
Николай Меров