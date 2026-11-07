Какой транспортный налог с 2027 года будут платить автомобилисты
На сколько поднимется транспортный налог для владельцев легкового и грузового транспорта в 2027 году, разъяснили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В целом в регионе с 2027 года ставки транспортного налога подрастут на 8,69%, сообщает eanews.ru. Так, для владельцев легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка увеличится с 10,4 до 11,3 рубля (за одну л.с.). Это коснется около 500 тыс. машин. Средний платеж автолюбителя вырастет с 745 до 809,8 рубля, то есть, примерно на 65 рублей.
Для автомобилей большей мощности (от 100 до 150 лошадиных сил) ставку подрастет с 14,6 до 15,9 рубля (за одну л.с.). В регионе зафиксировано около 498,4 тыс. таких автомашин. Средний платеж для их владельцев увеличится с 1 585,3 до 1 723,1 рубля, то есть, на 138 рублей.
Если вы пользуетесь машиной мощностью от 150 до 200 лошадиных сил, то ставка за одну лошадиную силу составит 38,5 рубля вместо 35,4 рубля. Владельцами таких транспортных средств числятся около 126 тыс. человек. Средний платеж для них вырастет с 5 424,3 до 5 895,7 рубля, или на 471 рубль.
Ставка для автомобилей мощностью свыше 250 лошадиных сил увеличится с 107,3 до 116,6 рубля за одну л.с. Средний платеж для этой категории автовладельцев, насчитывающей около 34,7 тыс. машин, повысится до 35 490,6 рубля против прежних 32 653 рублей. Разница – примерно 2,8 тыс. рублей.
Что касается грузовиков, то при мощности от 100 до 150 лошадиных сил ставка подрастет с 16,6 до 18 рублей за одну лошадиную силу. Средний платеж, таким образом, составит 2 065,6 рубля против 1 900,5 руб. В Свердловской области зарегистрировано около 56,3 тыс. грузовиков с такими параметрами, сообщает УралПолит.RU.
Напомним, что поступления от транспортного налога идут в территориальный дорожный фонд региона, чтобы обеспечить ремонт автомобильных дорог общего пользования.