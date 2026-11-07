Лыжные гонки «Югория. Первый снег» откроют зимний спортивный сезон в Югре
Уже в это воскресенье, 8 ноября, на трассе Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске пройдут первые забеги традиционных соревнований по лыжным гонкам «Югория. Первый снег», которые открывают официальный зимний сезон не только в Югре, но и в России.
Межрегиональные соревнования стартуют 8 ноября в 13 часов с квалификации спринта свободным стилем. В 14.30 начнутся финальные забеги.
10 ноября пройдут гонки на 10 километров классическим стилем у женщин (в 10:00) и у мужчин (в 11:30). А 11 ноября — на ту же дистанцию свободным стилем соответственно в 16:00 и 17:30. Трансляция гонок заключительного дня соревнований будет организована в прямом эфире на телеканале «Югра».
Напомним, что по итогам этих стартов департамент лыжных гонок ФЛССР сформирует команду нейтральных атлетов для участия в первых этапах Кубка мира FIS сезона 2026/27 в Финляндии и Норвегии.
В предварительный список на участие в этапах Кубка Мира в Руке (27–29 ноября) и Тронхейме (4-6 декабря) по решению тренерского совета уже включены восемь ведущих спортсменов, показавших наиболее высокие результаты в зачете Кубка России прошлого сезона. Это Александр Большунов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Александр Терентьев в мужской сборной, а также Наталья Терентьева, Вероника Степанова, Алина Пеклецова и Алёна Баранова в составе женской команды. В случае получения статуса AIN все они примут участие в первых этапах Кубка мира без предварительного отбора.
Остальные кандидаты будут определены по итогам соревнований «Югория. Первый снег». Окончательный список из 20 человек (10 мужчин и 10 женщин) будет сформирован по спортивному принципу после завершения стартов в Ханты-Мансийске.
Одним из претендентов на попадание в состав сборной России для участия в Кубке мира является югорчанин Егор Митрошин. Он поделился впечатлениями о подготовке к стартам в Ханты-Мансийске и пригласил болельщиков поддержать лыжников на этих важных соревнованиях.
«Погода в этот раз удивляет. В том году, насколько я помню, уже были достаточно хорошие сугробы. Катались по не искусственному, а по настоящему снегу. На днях ещё была надежда, что начнёт выпадать снег, но потом пошёл дождик. И опять настроение какое-то пока не гоночное. Но надеюсь, по прогнозу, что минус будет налаживаться, до гонок ещё время есть. Так что надеемся на лучшее», - высказался насчет непривычных погодных условия для ноября в Югре Егор Митрошин.
Состояние трассы из-за теплой погоды стало единственным минусом в ходе домашнего сбора для команды югорских лыжников, в том числе входящих в состав сборной России. В остальном спортсмены обеспечены всем необходимым, заверил Егор. Он отметил, что планирует принять участие в обеих ключевых гонках — на 10 км классическим и свободным стилем.
«Они являются у нас отборочными на Кубок мира. Настрой пока на них, а дальше уже по сезону посмотрим. У нас все группы собираются, соответственно, рассчитываю показать весь максимум из того, что мы натренировали здесь. У нас большая внутренняя конкуренция в России. И конечно, я буду очень рад поехать на Кубок мира и завоёвывать там высокие места. Хочу пригласить болельщиков на соревнования «Югория. Первый снег». Буду рад всех видеть», - обратился к любителям лыжных гонок один из лидеров сборной Югры и член сборной России.
Его товарищ по команде Арсений Власов также выразил надежду, что погода постепенно будет благоприятствовать более качественному тренировочному процессу и проведению соревнований.
«Готовлюсь к сезону, времени осталось не так много, поэтому все силы брошены на подготовку. Пока много неопределенности, хотя уже получил нейтральный статус, но никаких невероятных эмоций от этого не испытал. Стараюсь сосредоточиться на подготовке, а дальше уже где получится выступить, там и буду выступать», - осторожно высказался относительно своих перспектив в нынешнем сезоне талантливый 21-летний лыжник.
Ранее мы сообщали о том, что Более 240 участников России, Ирана, Монголии, Мексики, Беларуси и Казахстана примут участие традиционных Международных комплексных спортивных соревнований «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые пройдут в Ханты-Мансийске с 10 по 21 ноября.