На Фешн-концерте в Югре в этом году будут показаны сразу несколько уникальных модных коллекций
Кроме премьерного показа капсулы «Этно» в сценическое действие будут вплетены костюмы из коллекций, которые завоевали мировое признание в индустрии моды.
Эти югорские коллекции Елены Скакун – члена Союза дизайнеров России, заслуженного деятеля культуры Югры и основательницы «Театра костюма» в Ханты-Мансийске совершили революцию в крое и задали новые коммерческие и эстетические стандарты. Именно они стали ориентирами для многих дизайнеров.
Например, коллекция к 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года.
«Это современное прочтение исторического костюма. Коллекция входит в золотой фонд Театра костюма и отражает фирменный подход дизайнера Елены Скакун – переосмысление исторического и культурного наследия России в актуальных сценических и подиумных образах. В основе дизайна коллекции Елены Скакун лежат светские и исторические образы России начала XIX века, стилизованные под эстетику эпохи ампир», – прокомментировали организаторы концерта.
Коллекция, созданная в 2012 году и впервые представленная на подиуме XXVIII сезона Volvo-Недели моды в Москве, не потеряла актуальности и сейчас.
В официальном релизе Недели моды тогда писали: «Несмотря на вдохновение военной темой 1812 года, коллекция югорского дизайнера Елены Скакун получилась по-настоящему женственной и современной, ориентированной на современных девушек. Асимметричные по крою костюмы темных оттенков выполнены из бархата, кружева и шифона. В коллекции также присутствуют костюмы из драпированного шифона, расшитого стеклярусом и кристаллами Swarovski, что придает образам праздничности».
Теперь в этом смогут убедиться зрители фешн-концерта «Русский Фэшн» в КТЦ «Югра Классик», который пройдет 13 ноября.
От эстетики эпохи ампир зрители перейдут к созерцанию коллекции «Югра многонациональная». В ней стиль задает образ Севера, суровый климат и многонациональность нашего региона. Девиз коллекции «ТОРУМ ЁТ ОЛЭН!», что в переводе на русский язык означает «Живи в гармонии с природой и собой». Эту коллекцию в разные годы показывали на Международных выставках моды и обуви в Москве, Брно, Нью Йорке и Каннах.
Особая гордость организаторов модная коллекция «На Родине». Ее изюминка в использовании павловопосадского платка. Дизайнер играет с цветочными мотивами рубежа XIX–XX веков. Коллекция получила диплом I степени Евразийского конкурса «Этно Эрато».
«При пошиве использовались оригинальные шали и платки «Павловопосадской платочной мануфактуры», начиная с образцов 1950–1960-х годов. Особую ценность коллекции придают редкие экземпляры с сохранившимися фабричными клеймами и товарными знаками конца XIX начала XX веков», – отметили устроители праздника моды в Ханты-Мансийске.
Также в программе концерта дефиле приуроченное к 150-летию выдающегося художника и иллюстратора Ивана Билибина: русские орнаменты и сказочные мотивы в актуальных образах.
Дизайн костюмов Елены Скакун в этой коллекции строится на переносе книжной графики и этнографических эскизов художника в современные, носибельные формы одежды.
Искусствоведы отмечают, что характерная особенность «билибинского стиля» – четкий черный контур, напоминающий гравюру, и плотное декоративное заполнение внутри него. В одежде это реализуется через орнаментальные вставки, текстильные принты и вышивку, повторяющую рамки, растительные узоры и сказочных персонажей: жар-птиц, лесных зверей, богатырей с иллюстраций мастера.
Кстати, сам Иван Билибин глубоко изучал традиционный костюм Русского Севера. Елена Скакун берет за основу узнаваемые пропорции – многослойность, свободные рубахи, силуэты сарафанов и душегрей и адаптирует их под современный городской гардероб.