В Югре волонтеры проекта «ДоброСтойбище» помогают старейшинам коренных народов в хозяйстве
Суть проекта – в помощи пожилым и маломобильным жителям из числа ханты, манси и лесных ненцев на отдаленных стойбищах.
Согласно статистике депнедр Югры, более 70% представителей коренных малочисленных народов Севера живут в городах, а на стойбищах в большинстве своем ведут традиционную деятельность старейшины – носители языка и ремесел, которым непросто вести хозяйство в одиночку. Городская молодежь из числа ханты, манси и лесных ненцев заботится о старшем поколении, а те, в свою очередь, обучают молодых навыкам выживания, приготовления национальных блюд и многому другому.
«Инициативная группа – Юлия Хорова (Сургут), Виктор Заяц (Лангепас) и Наталья Колобова (Ханты-Мансийский район) – организовала серию поездок на территории традиционного природопользования. Молодежь помогала заготавливать дрова, расчищать территорию, ремонтировать постройки, помогала в быту и уходе за оленями», – уточнили специалисты депнедр Югры.
В частности, состоялись поездки на места проживания семьи Нимперовых (Сургутский район), семьи Русскиных (Сургутский район), Веры Николаевны Айваседа (Нижневартовский район), Антониды Павловны Тайбиной (Сургутский район), Людмилы Антоновны Кнезьяновой (Сургутский район).
Отметим, что проект «ДоброСтойбище» реализуется благодаря поддержке Росмолодежь.Гранты совместно с общественной организацией «Спасение Югры», РМОО «Молодёжь обско-угорских народов», Молодой Гвардией «Единой России» Югры, Молодёжной палатой при думе г. Сургута.