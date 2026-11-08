Для жителей России последний день 2026 года будет выходным
Россияне получат 11 выходных дней на новогодние праздники в 2027 году.
Согласно утверждённому правительством России производственному календарю на 2027 год новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го включительно. Выйти на работу россиянам предстоит в понедельник, 11 января.
Такая длинная череда выходных сложилась из-за удачного совпадения дат: нерабочие праздничные дни в январе по Трудовому кодексу — с 1 по 8-е, а 2 и 3 января 2027 года выпадают на субботу и воскресенье. Выходные с этих дат перенесли: один — на 31 декабря 2026 года, второй — на 5 ноября, ко Дню народного единства. Благодаря переносу каникулы начнутся ещё до Нового года.
При этом последняя рабочая неделя 2026 года будет короткой — с 28 по 30 декабря, причём 30-е число останется полным рабочим днём: сокращать его не будут, поскольку 31 декабря стал выходным за счёт переноса.
Всего на новогодние праздники придётся 11 официально нерабочих дней. Такой отпуск станет одним из самых длинных в новейшей истории России: рекордсменами остаются каникулы 2020–2021 годов, когда новогодний отдых длился 12 дней.
В остальном календарь 2027 года тоже порадует длинными выходными: три дня — на 23 февраля и 8 марта, дважды по три дня — на майские праздники, четыре дня — на День народного единства в ноябре. Кроме того, 31 декабря 2027 года также будет нерабочим. В целом в году при пятидневной рабочей неделе запланировано 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.
Календарь рассчитан на стандартную пятидневку: сотрудникам со сменным графиком продолжительность отдыха может рассчитываться иначе.