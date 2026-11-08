В России выросли средние пенсии по старости
Страховая пенсия по старости в России в среднем превысила 27,3 тысячи рублей, увеличившись за год более чем на 2 000 рублей, сообщает интернет-портал vse42.ru со ссылкой на Социальный фонд.
«1 октября 2026 года средняя пенсия по старости работающих и неработающих граждан составила 27 322 рубля. В октябре прошлого года средняя пенсия была 25 198 рублей. Работающие граждане получали 25 253 рубля, неработающие — 27 882 рубля», — приводит издание комментарий ведомства.
Также отмечается, что страховая пенсия назначается в определённом возрасте. При этом необходимо иметь определённый трудовой стаж и накопить пенсионные баллы.