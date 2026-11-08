В Югре с 9 ноября запускают новый вертолетный маршрут на период распутицы
В Ханты-Мансийске расширяют сеть вертолетных перевозок в сезон распутицы. С 9 ноября к действующим направлениям добавится рейс ЮР-979 по маршруту Ханты-Мансийск — Пырьях — Кышик — Ханты-Мансийск.
Летать по этому направлению будут трижды в неделю: по понедельникам, пятницам, а также во вторую и четвертую среду месяца.
Новый рейс дополнит уже действующую вертолетную программу. Так, ЮР-977 связывает Ханты-Мансийск с Елизарово, Кедровым и Урманным по вторникам, четвергам и субботам. ЮР-967 летает через Зенково, Селиярово и Нялинское по понедельникам и средам, а также во вторую и четвертую пятницу месяца.
Рейс ЮР-975 обслуживает Кирпичный, Белогорье, Луговской и Троицу в начале недели и по субботам. Направление ЮР-971 ведет в Цингалы и Реполово по вторникам и четвергам, а ЮР-973 — в Сибирский, Выкатной и Тюли в те же дни.
В расписании возможны изменения. Актуальное время вылета рекомендуют уточнять в справочной аэропорта Ханты-Мансийска по телефону +7 (3467) 35-42-60.