Топонимы земли Югорской: взгляд филолога
7 ноября в Ханты-Мансийске на базе Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» состоялась встреча с известным исследователем мансийского языка и фольклора Диной Васильевной Герасимовой. На встрече она прочитала лекцию «Топонимы земли Югорской», которая посвящена уникальному культурному наследию коренных народов Севера.
Дина Васильевна посвятила изучению культуры, языка народа манси всю свою профессиональную жизнь. Более четверти века она проработала в Институте народов Севера (Санкт-Петербург), а затем продолжила научную деятельность за рубежом. Именно в Венгрии ей довелось познакомиться с трудами венгерского этнографа Бернат Мункачи, что стало для неё настоящим открытием. Вместе со своим коллегой она начала переводить фольклорные тексты, которые поразили её богатством культуры народа манси.
Особое внимание исследовательница уделяет мифологии. Все десять текстов первого тома сборника Мункачи записаны от шаманов – именно они были хранителями сакральных знаний о сотворении мира, появлении человека, растений и животных. Простому человеку из деревни не полагалось рассказывать эти истории; право голоса имел лишь избранный носитель традиций – шаман.
Успех записи такого рода материалов был возможен только благодаря глубокому погружению исследователей в среду народа. Сам Мункачи три года жил среди обских угров, как когда-то это сделал выдающийся русский этнограф Валерий Николаевич Чернецов, которого уважительно называли «Лус хум» («Мужчина с реки Лозьва») – такое имя давалось далеко не каждому чужаку.
В четырёхтомном собрании Мункачи отражены разные пласты мансийской культуры:
Первый том посвящён мифологическим сказаниям о сотворении мира;
Второй том содержит героический эпос;
Третий том включает священные медвежьи песни (уй эрыг) – ведь медведь у ханты и манси считается небесным посланником, спустившимся на землю по воле верховного бога Нуми Торума, чтобы быть хранителем правды. Нарушение человеком традиционных норм делает зверя уязвимым перед охотниками;
Четвёртый том представляет собой цикл женских и мужских песен, где чётко разделяются роли исполнителей – явление, редкое даже для русской традиции.
Работая над переводом этих произведений, Дина Васильевна невольно фиксировала множество топонимов – названий рек, озёр, гор и других местностей Югры. Так постепенно сформировалась уникальная база данных местных географических наименований, ставшая основой для дальнейших исследований.
Таким образом, изучение фольклора позволило не только глубже понять духовное наследие народа манси, но и раскрыть тайны происхождения многих югорских топонимов. Работа Дины Васильевны показывает, насколько тесно переплетаются язык, культура и география, формируя неповторимый облик региона.
Николай Меров