Югорчане отмечены государственными и окружными наградами
4 ноября, в День народного единства, в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое государственному празднику. В этот день губернатор Югры Руслан Кухарук вручил государственные и окружные награды жителям автономного округа, внёсшим значительный вклад в развитие региона.
В праздничном мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных организаций, трудовых коллективов, ветераны, участники специальной военной операции, молодёжь и представители старшего поколения.
Поздравляя земляков, Руслан Кухарук подчеркнул особое значение единства и сплочённости народа, отметив, что будущее страны зависит от вклада каждого человека. По словам главы региона, именно совместная работа, взаимная поддержка и ответственность за общее дело помогают преодолевать любые испытания.
Одной из значимых наград церемонии стала медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, которой удостоен глава Ханты-Мансийска Максим Павлович Ряшин. Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена заместителю главы города Теодору Вениаминовичу Марютину.
Среди награждённых были представители культуры и общественной деятельности. Почётной грамотой губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отмечена Вера Ивановна Кондратьева, артистка театра обско-угорских народов «Солнце». Награда вручена ей за значительный вклад в развитие культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера.
Кроме того, награды получили коллективы общественных и коммерческих организаций, работающие в сфере сохранения национальной культуры и адаптации иностранных граждан.
Особое место в праздничной программе заняла церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации юным жителям Югры, добившимся успехов в учёбе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Среди получивших главный документ гражданина страны была Валерия Степановна Сопочина, ученица Русскинской средней общеобразовательной школы Сургутского района. Она является отличницей, председателем первичной организации «Движение Первых» своей школы.
Завершилось мероприятие праздничным концертом «Хоровод: энергия единства», в котором выступили творческие коллективы Югры и приглашённый артист Василий Пасечник.
Торжество стало ещё одним напоминанием о том, что сила Югры заключается в людях, их труде, таланте, уважении к культурному многообразию и стремлении сохранять традиции разных народов.
Пётр Молданов